Anadolu: Порошенко посетит Турцию для встречи с Эрдоганом

Президент Украины Пётр Порошенко 3 ноября посетит Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным агентства, президенты примут участие в Совете стратегического сотрудничества, где обсудят вопросы оборонного, экономического и политического сотрудничества, а также поднимут темы торговли, безопасности и борьбы с терроризмом.

Ранее сообщалось, что во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину будет поднят вопрос о новых санкциях против России.