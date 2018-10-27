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Anadolu: Порошенко посетит Турцию для встречи с Эрдоганом
27 октября 2018, 11:24 • 97 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко 3 ноября посетит Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Reuters
По данным агентства, президенты примут участие в Совете стратегического сотрудничества, где обсудят вопросы оборонного, экономического и политического сотрудничества, а также поднимут темы торговли, безопасности и борьбы с терроризмом.
Ранее сообщалось, что во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину будет поднят вопрос о новых санкциях против России.
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