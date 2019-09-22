Амстердам, Гонконг, Майами: В ООН назвали города, которые будут стерты морем с лица Земли

Один из авторов доклада, посвященного климатическим изменениям, глава НКО Climate Central Бенджамин Страусс утверждает, что глобальное потепление вызвало настолько массовое таяние ледников, что скоро моря просто начнут выходить из своих берегов. Эксперт заявил, что в перспективе с привычных мест окажутся согнаны около 280 миллионов человек во всем мире.

Поднявшийся на 4 метра уровень Мирового океана "ударит" в первую очередь по тем городам, что расположены на побережьях. К примеру, Страусс считает, что окажутся затоплены Амстердам, Бангкок, Майами, Гонконг, Шанхай, Мумбаи, Калькутта…

По его же прогнозу, уже к 2050 году многие островные государства опустеют по той же причине - повышение уровня Мирового океана. На островах из-за этого не останется пресной воды, из-за чего проживание там станет невозможным, передает детали доклада ООН портал News24.