Аморальные автобусы. Во Львове готовы отказаться от продукции белорусского МАЗа • 36 • Украина

В столице украинского национализма разгорелся скандал из-за тендера на закупку автобусов для города. По основным критериям очередной заказ выигрывает Минский автомобильный завод (МАЗ). Однако в мэрии Львова решили, что прежде, чем покупать белорусские автобусы, необходимо подумать над моральной стороной вопроса.



Как заявил мэр города Андрей Садовый, самое выгодное предложение в тендере Европейского инвестиционного банка на поставку Львову 100 низкопольных 12-метровых автобусов подал МАЗ. Однако для современной Украины это еще не достаточное основание – нужно убедиться, что соблюдена морально-этическая сторона. «Имеем ситуацию, которую надо обсудить в широком кругу и принять мудрое решение. Завершается тендер на закупку 100 автобусов в рамках сотрудничества с ЕИБ. Думаю, никто не сомневается, что эти автобусы Львову необходимы. По оценкам международных экспертов, самое выгодное предложение подал МАЗ. Предложения других участников тендера или значительно дороже, или не соответствуют техническим требованиям конкурса. И здесь вопрос: имеем ли мы моральное право покупать автобусы в Беларуси?» - написал мэр в своем фейсбуке.



Причиной заявления являются разгоны протестов в Белоруссии, которые во Львове принимают близко к сердцу. Собственно, об этом заявил сам градоначальник, напомнив о том, что ранее Верховная Рада не признала итогов президентских выборов в Беларуси, а еще минский ОМОН разгонял забастовки, в том числе и те, которые проходили на МАЗе. Разумеется, что реальные мотивы заявления следует искать не в солидарности львовского мэра с белорусским протестом. Надо сказать, что украинские политики в последние годы не одну собаку съели на подобных спекуляциях – начиная от кампании «не покупай российское», заканчивая темой протестов в Белоруссии. Главным же экономическим итогом является то, что, к примеру, 35% нефтепродуктов Украина продолжает закупать у белорусских НПЗ, а еще 35% у российских, не говоря про всю остальную продукцию, импортируемую у «нехороших соседей» вопреки морали.



Между тем, трендовое заявление львовского мэра пришлось очень кстати, потому что оно призвано решить одну актуальную проблему. Дело в том, что минские автобусы в последние годы уверенно завоевывали украинский рынок. Львовский тендер – далеко не единственный, выигранный Беларусью. Таковых было множество. В городах Западной Украины МАЗ уже давно стабильный поставщик техники. Предприятие побеждало в тендерах на поставку автобусов в Тернополе, Ивано-Франковске, Ужгороде и Житомире. Запорожье в 2018 году закупил 50 новых белорусских автобусов большого класса. Осенью 2020 года в Киеве прибыла партия из 50 минских автобусов. Наконец, в самом Львове белорусы выигрывали самые крупные тендеры: в частности, по улицам города благополучно катается сотня «аморальных» автобусов, приобретенных еще в 2018 году. В целом МАЗ контролирует на Украине около 30% рынка автобусов, а еще интереснее ситуация с троллейбусами, где присутствие Белоруссии около 40%.



И белорусская автобусная экспансия представляет серьезную проблему для украинских властей. Дело в том, что еще в 2017 году Европейский инвестиционный банк в рамках проекта «Городской общественный транспорт» предоставил Украине кредит на 400 млн. евро. Мало того, что эту сумму властям еще предстоит вернуть в будущем, есть еще и неформальная составляющая: подобные кредиты выдаются из расчета, что городские руководители будут отдавать предпочтение европейским автобусам. Причем зачастую в развивающихся странах такие программы под эгидой международных институций завершались покупкой техники бывшей в употреблении. Украина не стала исключением – по мере реализации программы в страну начали просачиваться старые автобусы из ЕС. Например, в 2019 году в Тернополь из Австрии привезли 20 поддержанных автобусов MAN из 100 запланированных. Всего, по оценкам украинских экспертов, в последние несколько лет страна импортировала из Европы около 1000 видавших виды автобусов. Кроме того, большой интерес к освоению европейских кредитов предъявляет польская компания Solaris.



Однако планы европейцев сильно подкосили белорусы, которые все увереннее обходят их в тендерах. Казалось бы, конкуренция и свободный рынок победили. В частности, в 2018 году стоимость одного автобуса МАЗ для Львова обходилась в 112 000 евро, в то время как аналоги конкурентов стоили на 15-20 тысяч дороже. Именно по этой причине мэру Львова пришлось вспомнить о морали. Ведь просто так исключить из тендера неугодные компании проблематично, поэтому в ход пошли политические уловки. И в данном случае, надо сказать, до слез парадоксальные: МАЗ и бастующих заводчан, неистово прессуемых белорусской властью, с подачи львовского мэра собираются наказать еще и дополнительной потерей заказов.



Впрочем, самый интересный вопрос заключается в другом. А где же многочисленные украинские автобусные предприятия и их главный флагман – Львовский автобусный завод (ЛАЗ)?



В его цехах уже точно никто не забастует, потому как в 2014 году предприятие-гигант полностью прекратило свое существование, а в начале 2019 года стало известно о сносе корпусов завода под жилую и коммерческую застройку. Хотя было время, когда столица украинского национализма была без преувеличения автобусной столицей СССР. В восьмидесятые годы ЛАЗ выпускал свыше 10 000 автобусов в год. Тысячи экземпляров колесили по городам всего Советского Союза. Затем после 1991 года легендарное предприятие, как и многие другие в тот период, - перебивалось небольшими заказами. Однако даже в девяностые и нулевые ЛАЗ выкатывал из цехов новые перспективные модели и до последнего момента был готов производить технику. Но отсутствие господдержки и тотальное безразличие властей сделали свое дело.



Не многим лучше ситуация на других автобусных предприятиях, которых в стране до сих пор насчитывается пять штук. Крупнейшим является Автосборочный завод №1, принадлежащий АО «Богдан Моторс» – компании из орбиты влияния Петра Порошенко. В целом состояние отрасли плачевное. В 2020 году все предприятия выпустили 699 автобусов. Причем, в основном речь идет о крупноузловой сборке импортных машинокомлектов. Как отмечают эксперты авторынка Украины, оставшиеся предприятия работают урывками, ни одно из них не способно гарантировать реализацию крупного тендера в установленный срок. Сервисные возможности также хромают. На этом фоне экспансия МАЗа вполне объяснима. Но теперь видимо её подкорректируют, и точно не в пользу умирающего украинского производителя.

В столице украинского национализма разгорелся скандал из-за тендера на закупку автобусов для города. По основным критериям очередной заказ выигрывает Минский автомобильный завод (МАЗ). Однако в мэрии Львова решили, что прежде, чем покупать белорусские автобусы, необходимо подумать над моральной стороной вопроса.Как заявил мэр города Андрей Садовый, самое выгодное предложение в тендере Европейского инвестиционного банка на поставку Львову 100 низкопольных 12-метровых автобусов подал МАЗ. Однако для современной Украины это еще не достаточное основание – нужно убедиться, что соблюдена морально-этическая сторона. «Имеем ситуацию, которую надо обсудить в широком кругу и принять мудрое решение. Завершается тендер на закупку 100 автобусов в рамках сотрудничества с ЕИБ. Думаю, никто не сомневается, что эти автобусы Львову необходимы. По оценкам международных экспертов, самое выгодное предложение подал МАЗ. Предложения других участников тендера или значительно дороже, или не соответствуют техническим требованиям конкурса. И здесь вопрос: имеем ли мы моральное право покупать автобусы в Беларуси?» - написал мэр в своем фейсбуке.Причиной заявления являются разгоны протестов в Белоруссии, которые во Львове принимают близко к сердцу. Собственно, об этом заявил сам градоначальник, напомнив о том, что ранее Верховная Рада не признала итогов президентских выборов в Беларуси, а еще минский ОМОН разгонял забастовки, в том числе и те, которые проходили на МАЗе. Разумеется, что реальные мотивы заявления следует искать не в солидарности львовского мэра с белорусским протестом. Надо сказать, что украинские политики в последние годы не одну собаку съели на подобных спекуляциях – начиная от кампании «не покупай российское», заканчивая темой протестов в Белоруссии. Главным же экономическим итогом является то, что, к примеру, 35% нефтепродуктов Украина продолжает закупать у белорусских НПЗ, а еще 35% у российских, не говоря про всю остальную продукцию, импортируемую у «нехороших соседей» вопреки морали.Между тем, трендовое заявление львовского мэра пришлось очень кстати, потому что оно призвано решить одну актуальную проблему. Дело в том, что минские автобусы в последние годы уверенно завоевывали украинский рынок. Львовский тендер – далеко не единственный, выигранный Беларусью. Таковых было множество. В городах Западной Украины МАЗ уже давно стабильный поставщик техники. Предприятие побеждало в тендерах на поставку автобусов в Тернополе, Ивано-Франковске, Ужгороде и Житомире. Запорожье в 2018 году закупил 50 новых белорусских автобусов большого класса. Осенью 2020 года в Киеве прибыла партия из 50 минских автобусов. Наконец, в самом Львове белорусы выигрывали самые крупные тендеры: в частности, по улицам города благополучно катается сотня «аморальных» автобусов, приобретенных еще в 2018 году. В целом МАЗ контролирует на Украине около 30% рынка автобусов, а еще интереснее ситуация с троллейбусами, где присутствие Белоруссии около 40%.И белорусская автобусная экспансия представляет серьезную проблему для украинских властей. Дело в том, что еще в 2017 году Европейский инвестиционный банк в рамках проекта «Городской общественный транспорт» предоставил Украине кредит на 400 млн. евро. Мало того, что эту сумму властям еще предстоит вернуть в будущем, есть еще и неформальная составляющая: подобные кредиты выдаются из расчета, что городские руководители будут отдавать предпочтение европейским автобусам. Причем зачастую в развивающихся странах такие программы под эгидой международных институций завершались покупкой техники бывшей в употреблении. Украина не стала исключением – по мере реализации программы в страну начали просачиваться старые автобусы из ЕС. Например, в 2019 году в Тернополь из Австрии привезли 20 поддержанных автобусов MAN из 100 запланированных. Всего, по оценкам украинских экспертов, в последние несколько лет страна импортировала из Европы около 1000 видавших виды автобусов. Кроме того, большой интерес к освоению европейских кредитов предъявляет польская компания Solaris.Однако планы европейцев сильно подкосили белорусы, которые все увереннее обходят их в тендерах. Казалось бы, конкуренция и свободный рынок победили. В частности, в 2018 году стоимость одного автобуса МАЗ для Львова обходилась в 112 000 евро, в то время как аналоги конкурентов стоили на 15-20 тысяч дороже. Именно по этой причине мэру Львова пришлось вспомнить о морали. Ведь просто так исключить из тендера неугодные компании проблематично, поэтому в ход пошли политические уловки. И в данном случае, надо сказать, до слез парадоксальные: МАЗ и бастующих заводчан, неистово прессуемых белорусской властью, с подачи львовского мэра собираются наказать еще и дополнительной потерей заказов.Впрочем, самый интересный вопрос заключается в другом. А где же многочисленные украинские автобусные предприятия и их главный флагман – Львовский автобусный завод (ЛАЗ)?В его цехах уже точно никто не забастует, потому как в 2014 году предприятие-гигант полностью прекратило свое существование, а в начале 2019 года стало известно о сносе корпусов завода под жилую и коммерческую застройку. Хотя было время, когда столица украинского национализма была без преувеличения автобусной столицей СССР. В восьмидесятые годы ЛАЗ выпускал свыше 10 000 автобусов в год. Тысячи экземпляров колесили по городам всего Советского Союза. Затем после 1991 года легендарное предприятие, как и многие другие в тот период, - перебивалось небольшими заказами. Однако даже в девяностые и нулевые ЛАЗ выкатывал из цехов новые перспективные модели и до последнего момента был готов производить технику. Но отсутствие господдержки и тотальное безразличие властей сделали свое дело.Не многим лучше ситуация на других автобусных предприятиях, которых в стране до сих пор насчитывается пять штук. Крупнейшим является Автосборочный завод №1, принадлежащий АО «Богдан Моторс» – компании из орбиты влияния Петра Порошенко. В целом состояние отрасли плачевное. В 2020 году все предприятия выпустили 699 автобусов. Причем, в основном речь идет о крупноузловой сборке импортных машинокомлектов. Как отмечают эксперты авторынка Украины, оставшиеся предприятия работают урывками, ни одно из них не способно гарантировать реализацию крупного тендера в установленный срок. Сервисные возможности также хромают. На этом фоне экспансия МАЗа вполне объяснима. Но теперь видимо её подкорректируют, и точно не в пользу умирающего украинского производителя. 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