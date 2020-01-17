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Амнуэль оправдал убийство наших дипломатов поляками. Соловьёв перешёл на крик, услышав перевирание фактов

17 января 2020, 16:39  •  177 • Политика
Владимир Соловьёв накричал на эксперта в прямом эфире своей программы. Дискуссия, прямо скажем, на повышенных тонах произошла с Григорием Амнуэлем, который оправдал убийство наших дипломатов поляками.
В прямом эфире программы телеканала Россия 1 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" произошёл конфликт между ведущим политического шоу - собственно Владимиром Соловьёвым и экспертом - общественным деятелем Григорием Амнуэлем. Последний не согласился с тем, что Польша должна извиняться за гибель советских граждан, замученных в годы советско-польской войны - пленные стали жертвами поляков.
Соловьёв напомнил Амнуэлю, что Россия в своё время признала факт расстрела почти 4,5 тысячи офицеров в Катынском лесу в 1940 году и принесла извинения за произошедшее. Однако Варшава исторические факты признавать отказывается.
"Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение тридцатых годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши", - добавил Соловьёв.
Амнуэль, продолжая дискуссию, попытался оправдать убийства наших дипломатов. Заявил, что расправлялись с ними те, чьи семьи "убивались в СССР". Именно эта часть комментария и вызвала гнев Соловьёва. Он ещё раз переспросил, действительно ли Амнуэль оправдывает убийство, ссылаясь на события, произошедшие в Катыни.
"Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? - Соловьёв принялся засыпать Амнуэля вопросами с отсылками к историческим фактам. - Притом что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию".
Амнуэль снова попытался возразить, что Польша была "врагом коммунистического террористического режима". Этот тезис, естественно, также разозлил журналиста. Он предложил вспомнить, каким был режим маршала Юзефа Пилсудского - "это не была нацистская диктатура?" Ведь Гитлер, помнится, оплакивал этого своего друга... Беседа так и продолжалась на повышенных тонах.

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