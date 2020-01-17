Амнуэль и зверства над детьми называл "просто забором крови": после стычки у Соловьёва эксперту напомнили его же слова

В прямом эфире программы телеканала "Россия-1" "Вечер с Владимиром Соловьёвым" произошёл конфликт между ведущим политического шоу - собственно Владимиром Соловьёвым и экспертом - общественным деятелем Григорием Амнуэлем. Последний не согласился с тем, что Польша должна извиняться за гибель советских граждан, замученных в годы советско-польской войны, - пленные стали жертвами поляков.

Соловьёв напомнил Амнуэлю, что Россия в своё время признала факт расстрела почти 4,5 тысячи офицеров в Катынском лесу в 1940 году и принесла извинения за произошедшее. Однако Варшава исторические факты признавать отказывается.

"Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение 30-х годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши", - добавил Соловьёв.

Амнуэль, продолжая дискуссию, попытался оправдать убийства наших дипломатов. Заявил, что расправлялись с ними те, чьи семьи "убивали в СССР". Именно эта часть комментария и вызвала гнев Соловьёва. Он ещё раз переспросил, действительно ли Амнуэль оправдывает убийство, ссылаясь на события, произошедшие в Катыни.

Блогер Сергей Колясников в личном телеграм-канале оценил решение Владимира Соловьёва жёстко отреагировать на высказывания Амнуэля.

"Владимир Рудольфович продолжает препарировать выродков на глазах всей страны, за что ему низкий поклон, - написал он. - Именно Амнуэль в феврале 2018 года также в эфире требовал не называть нацистский детский концентрационный лагерь Саласпилс концентрационным. Это тот самый лагерь на территории Латвии, где во время Великой Отечественной войны проводились зверские истязания детей, которых использовали в качестве доноров крови для нацистов".

Сергея Колясников напомнил, что тогда Амнуэль сказал: в Саласпилсе "у детей просто забирали кровь".

"Просто забирали кровь" - это подвешивали малышей от четырех лет и разрезали им ступни, чтобы кровь вытекала. Потом она использовалась для нужд раненых гитлеровских солдат, а детей убивали", - объясняет Сергей Колясников.