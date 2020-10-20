Амнистия будет, но не всем: Зеленский готовит законы на период "возвращения" Донбасса

В рамках послания к Верховной раде Зеленский анонсировал пакет законов "о переходном периоде после реинтеграции Донбасса". Фактически на фоне продолжающихся обстрелов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ, а также на фоне тотального тупика в Минских переговорах Зеленский решил пофантазировать на тему возвращения Донбасса в состав Украины и уже даже готовит законы на период этой "реинтеграции".

Украинский президент также отметил, что среди этих законов будет и документ об амнистии.

"Но амнистия будет только тем, у кого руки не в крови", - предупредил он.