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Амнистия будет, но не всем: Зеленский готовит законы на период "возвращения" Донбасса
20 октября 2020, 14:50 • 128 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке законов о переходном периоде после так называемого "освобождения", "реинтеграции" Донбасса. На фоне продолжающейся войны Зеленский уже начал готовиться к возвращению Донбасса. По его словам, амнистия будет, но не для всех.
В рамках послания к Верховной раде Зеленский анонсировал пакет законов "о переходном периоде после реинтеграции Донбасса". Фактически на фоне продолжающихся обстрелов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ, а также на фоне тотального тупика в Минских переговорах Зеленский решил пофантазировать на тему возвращения Донбасса в состав Украины и уже даже готовит законы на период этой "реинтеграции".
Украинский президент также отметил, что среди этих законов будет и документ об амнистии.
"Но амнистия будет только тем, у кого руки не в крови", - предупредил он.
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