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Amnesty International отказалась признавать Навального "узником совести"
23 февраля 2021, 20:50 • 218 • Политика
Организация Amnesty International отказалась признавать блогера Алексея Навального "узником совести". Причиной стали его провокационные высказывания.
Британское подразделение Amnesty International решило отозвать свое заявление о признании блогера Алексея Навального "узником совести". Об этом сообщил журналист Аарон Матэ, сотрудничающий с изданием The Nation.
Журналист направил в международную организацию официальный запрос о статусе Навального. В ответ ему сообщили, что блогер из России больше не считается "узником совести".
Причиной стали всплывшие в СМИ записи старых выступлений Навального, в которых тот призывал к насилию и дискриминации людей. Но блогер публично не отказался от своих высказываний, что стало основанием для пересмотра его статуса.
При этом Amnesty International по-прежнему призывает Москву немедленно выпустить из тюрьмы блогера, который был приговорен к 3,5 годам лишения свободы.
Напомним, в России организация Amnesty Internation включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Фото: Аарон Матэ/Twitter
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