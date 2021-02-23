Amnesty International отказалась признавать Навального "узником совести"

Организация Amnesty International отказалась признавать блогера Алексея Навального "узником совести". Причиной стали его провокационные высказывания.

Британское подразделение Amnesty International решило отозвать свое заявление о признании блогера Алексея Навального "узником совести". Об этом сообщил журналист Аарон Матэ, сотрудничающий с изданием The Nation.

Журналист направил в международную организацию официальный запрос о статусе Навального. В ответ ему сообщили, что блогер из России больше не считается "узником совести".

Причиной стали всплывшие в СМИ записи старых выступлений Навального, в которых тот призывал к насилию и дискриминации людей. Но блогер публично не отказался от своих высказываний, что стало основанием для пересмотра его статуса.

При этом Amnesty International по-прежнему призывает Москву немедленно выпустить из тюрьмы блогера, который был приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Напомним, в России организация Amnesty Internation включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Фото: Аарон Матэ/Twitter