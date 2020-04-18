Amnesty International напомнила Молдове про турецких учителей

Президента Молдовы попросили посодействовать в освобождении турецких учителей

Правозащитная организация Amnesty International представила 16 апреля ежегодный доклад о соблюдении прав человека в странах мира в течение прошлого года, в том числе и в Молдавии.

По мнению правозащитников, в прошлом году, который «прошёл под знаком политической нестабильности», в Молдове продолжались пытки заключённых, судьи демонстрировали свою зависимость, нарушались права лиц нетрадиционной ориентации – это далеко не полный перечень тех нарушений прав человека, которые отмечены в документе.

Отдельная глава доклада была посвящена выдаче Анкаре турецких учителей, которые просили в стране политического убежища.

Amnesty International ссылается на решение Европейского суда по правам человека по делу «Оздиль и другие против Республики Молдова».

«ЕСПЧ заключил, что Молдова нарушила права на свободу, личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, когда в сентябре 2018 года её Служба информации и безопасности (СИБ) задержала и принудительно вернула в Турцию пятерых турецких граждан, обратившихся за убежищем»,

– говорится в докладе.

ЕСПЧ постановил, что задержание турецких учителей и их экстрадиция в Турцию были незаконными и нарушили международное право. В связи с этим Amnesty International Moldova направила президенту Молдавии Игорю Додону петицию, в которой его просят посодействовать освобождению турецких учителей. При этом отмечается, что власти Турции собираются освободить около 100 тысяч заключённых в связи с пандемией коронавируса.

На следующий день президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал петицию Amnesty International об освобождении турецких учителей.

«Кого освобождать и как, думаю, это внутренние дела любого государства. Очевидно, что мы хотели бы, чтобы некоторые из тех, кого выслали из Молдовы, и у кого в Молдове остались семьи, чтобы к ним было более мягкое отношение. И мы это обсуждали с господином Эрдоганом в ходе последней встречи. Но окончательные решения принимает руководство каждой страны»,

– заявил Игорь Додон 17 апреля в эфире еженедельной передачи «Президент отвечает».

Напомним, в сентябре 2018 года семерых преподавателей лицея Orizont в Молдове неожиданно экстрадировали в Турцию, где их обвинили в связях с Гюленом, которого подозревают в организации государственного переворота в Турции в 2016 году. Учителя были приговорены к тюремному заключению на срок от шести до двенадцати лет. В Молдове же никто не понёс наказание за нарушение международного права.