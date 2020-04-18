Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед&q...
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" п...
Главная / Украина

Amnesty International напомнила Молдове про турецких учителей

18 апреля 2020, 13:10  •  41 • Украина
Президента Молдовы попросили посодействовать в освобождении турецких учителей
Правозащитная организация Amnesty International представила 16 апреля ежегодный доклад о соблюдении прав человека в странах мира в течение прошлого года, в том числе и в Молдавии.
По мнению правозащитников, в прошлом году, который «прошёл под знаком политической нестабильности», в Молдове продолжались пытки заключённых, судьи демонстрировали свою зависимость, нарушались права лиц нетрадиционной ориентации – это далеко не полный перечень тех нарушений прав человека, которые отмечены в документе.
Отдельная глава доклада была посвящена выдаче Анкаре турецких учителей, которые просили в стране политического убежища.
Amnesty International ссылается на решение Европейского суда по правам человека по делу «Оздиль и другие против Республики Молдова».
«ЕСПЧ заключил, что Молдова нарушила права на свободу, личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, когда в сентябре 2018 года её Служба информации и безопасности (СИБ) задержала и принудительно вернула в Турцию пятерых турецких граждан, обратившихся за убежищем»,
– говорится в докладе.
ЕСПЧ постановил, что задержание турецких учителей и их экстрадиция в Турцию были незаконными и нарушили международное право. В связи с этим Amnesty International Moldova направила президенту Молдавии Игорю Додону петицию, в которой его просят посодействовать освобождению турецких учителей. При этом отмечается, что власти Турции собираются освободить около 100 тысяч заключённых в связи с пандемией коронавируса.
На следующий день президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал петицию Amnesty International об освобождении турецких учителей.
«Кого освобождать и как, думаю, это внутренние дела любого государства. Очевидно, что мы хотели бы, чтобы некоторые из тех, кого выслали из Молдовы, и у кого в Молдове остались семьи, чтобы к ним было более мягкое отношение. И мы это обсуждали с господином Эрдоганом в ходе последней встречи. Но окончательные решения принимает руководство каждой страны»,
– заявил Игорь Додон 17 апреля в эфире еженедельной передачи «Президент отвечает».
Напомним, в сентябре 2018 года семерых преподавателей лицея Orizont в Молдове неожиданно экстрадировали в Турцию, где их обвинили в связях с Гюленом, которого подозревают в организации государственного переворота в Турции в 2016 году. Учителя были приговорены к тюремному заключению на срок от шести до двенадцати лет. В Молдове же никто не понёс наказание за нарушение международного права.
Соб. корр. ФСК
На фото. Митинг в Молдове в защиту турецких учителей, источник – NewsMaker

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генерал
17 апреля 2020, 19:10
Украинские силовики признались, что панически боятся праворадикалов
18 апреля 2020, 07:10
Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс Украине
17 апреля 2020, 19:10
«Чтобы не стать колонией». От Зеленского требуют начать шантаж МВФ угрозой дефолта
18 апреля 2020, 08:10
Снова банальный грабёж. Экс-нардеп рассказал, кто в действительности стоит за пожаром в Чернобыле
18 апреля 2020, 06:10
Фарион ликует: «Это божий знак, что коронавирусное горе сосредоточено в Лавре»
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генера...
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
18 апреля 2020, 04:10
"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об уг...
18 апреля 2020, 07:10
Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс Украине
18 апреля 2020, 00:10
Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 апреля 2020, 05:35
Коронавирус: made in USA?
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
15 апреля 2020, 07:10
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: "Совершенно отвратительно"
12 апреля 2020, 07:35
Украинка рассказала о творящихся странностях в закрывшемся на карантин Киеве
15 апреля 2020, 07:10
На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу
13 апреля 2020, 12:10
Сексуальные извращения довели бывшего главу МИД Украины до убийства
11 апреля 2020, 21:35
Русское наследство Киев пытается выдать за своё. Даже угрожая разрушить Крымский мост
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.