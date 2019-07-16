Америку с ее ядерными бомбами выгонят из Сирии: Эксперт дал прогноз о дальнейших шагах Турции

В беседе с корреспондентом телеканала Царьград Леонков отметил, что у США есть в Сирии ядерный запас. Пока он расположен на территории базы Инджирлик.

"Давление со стороны Америки, тем более политика санкций приведёт к тому, что Турция потребует от нее убраться с этой базы", - говорит эксперт. Он отмечает, что такие требования должны быть подкреплены хорошим "щитом" Турции.

"Такое требование будет воспринято американцами как достаточно болезненное, и они захотят наказать Турцию всерьёз, не только санкциями", - предупреждает Леонков. Однако при помощи "щита" из С-400 Турция, сама не имеющая ядерного запаса, сможет теперь дать серьезный отпор Вашингтону.