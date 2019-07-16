Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ош...
Использование служебного положения и брак в подписях. Яшина сняли с выборов в Мо...
"Вы возвращаетесь в Россию 90-х": Оливер Стоун показал Украине, как Ам...
«Начинают искать новых фаворитов»: почему рейтинг партии Зеленского снижается пе...
Главная / Политика

Америку с ее ядерными бомбами выгонят из Сирии: Эксперт дал прогноз о дальнейших шагах Турции

16 июля 2019, 04:39  •  74 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков дал прогноз, какими будут дальнейшими шаги Турции, фактически выступившей против США закупкой С-400 у России. Анкара может пойти еще дальше: в ответ на давление выгнать Америку из Сирии вместе с ее ядерными бомбами.
В беседе с корреспондентом телеканала Царьград Леонков отметил, что у США есть в Сирии ядерный запас. Пока он расположен на территории базы Инджирлик.
"Давление со стороны Америки, тем более политика санкций приведёт к тому, что Турция потребует от нее убраться с этой базы", - говорит эксперт. Он отмечает, что такие требования должны быть подкреплены хорошим "щитом" Турции.
"Такое требование будет воспринято американцами как достаточно болезненное, и они захотят наказать Турцию всерьёз, не только санкциями", - предупреждает Леонков. Однако при помощи "щита" из С-400 Турция, сама не имеющая ядерного запаса, сможет теперь дать серьезный отпор Вашингтону.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
15 июля 2019, 22:09
В США будут убивать ради сохранения "тайн НЛО"? Военные готовы отбивать секретную "Зону 51"
16 июля 2019, 01:24
"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и получила неудобный вопрос про газ
16 июля 2019, 04:39
"Безнаказанно не уйдут": С-400 в Турции лишили американские "Стелсы" их главного преимущества
15 июля 2019, 23:24
Использование служебного положения и брак в подписях. Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
15 июля 2019, 16:54
Омбудсмены РФ и Украины продолжат 16 июля в Москве работу над списками удерживаемых лиц
16 июля 2019, 01:24
Мстили за извинения Путину: Дугин рассказал, кто стоял за попыткой госпереворота в Турции
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июля 2019, 01:24
"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и ...
16 июля 2019, 01:24
Мстили за извинения Путину: Дугин рассказал, кто стоял за попыткой госпереворота в Ту...
16 июля 2019, 01:24
Демонизация Путина, Трампа и всех вокруг уже стала приговором для США. Они начали про...
16 июля 2019, 01:09
«Это станет началом конца для Киева»: почему на Украине заявили о возможности снести ...
16 июля 2019, 02:54
Мария Захарова: На примере моряков мы показали украинскому народу, как его жестоко об...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2019, 17:09
«Риск прямой конфронтации усилился»: Москва призвала все стороны проявлять сдержанность в районе Персидского залива
09 июля 2019, 13:24
Ольгу Скабееву затравили за возмущение решением директора "Рустави 2"
14 июля 2019, 21:56
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
10 июля 2019, 05:39
"Спасите лари": Грузинская экономика затрещала по швам – эксперты списывают на "русский фактор
13 июля 2019, 05:09
Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про "злого петушару"
10 июля 2019, 00:24
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон
11 июля 2019, 04:24
50 дней, полные обещаний: "Остановленная" Зеленским война аукнулась новым взрывом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.