Америку призвали активно готовиться к ядерной войне с Россией

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Пентагону необходимо поменять тактику подготовки к будущим противостояниям с Москвой и Пекином

Ядерная война с Россией и Китаем "весьма реальная" и Соединенным Штатам нужно к ней быть готовыми. Очередной ужас на американцев нагнал глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард. О прогнозе представителя Пентагона говорится в материале The Washington Times.

Он считает, что Штаты должны быть готовы к ядерной войне с КНР или РФ и искать новые пути сдерживания вероятного использования обеими странами передового стратегического вооружения. Об этом адмирал пишет в своей статье в научном журнале Военно-морского института США, обращает внимание WT.

В ней Ричард дал прямую и подробную оценку того, что роскошь жизни в эпоху после холодной войны, когда прямой вооруженный конфликт с конкурирующей ядерной державой был невозможен, закончилась.

"Существует реальная угроза того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если они почувствуют, что потери в обычных вооружениях будут угрожать режиму или государству", – написал американский военачальник.

По его мнению, Пентагон должен перейти от принципиального предположения о невозможности практического использования ядерного оружия к тому, что это реально. Поэтому необходимо выработать новые концепции сдерживания и, если это нужно, стратегии ведения ядерной войны.

Размещение передовых стратегических сил Пекином и Москвой требует от Вашингтона более активных действий по усилению сдерживания перед лицом новых угроз. При этом нужно искать ранее невиданные способы, считает Ричард.

"До тех пор, пока мы, как Минобороны, не поймем, а то и не примем, с чем мы сталкиваемся и что с этим делать, мы рискуем разработать планы, которые не сможем реализовать, и приобрести возможности, которые не принесут желаемых результатов", – подчеркнул адмирал.

По его словам, если в Пентагоне ничего не поменяется, то они окажутся на пути подготовки к конфликту, который предпочитают, а не к тому, с которым столкнутся в реальности.

Ранее о своих страхах о возможном военном столкновении Москвы и Вашингтона заявил норвежский подполковник Турмуд Хейер. Он предсказывает, что битва сверхдержав развернется именно на территории Норвегии.

