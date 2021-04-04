|
Америку обстреляли ракетами в Сирии:
04 апреля 2021, 14:40 • 241 • Политика
Военная база иракской армии, на которой дислоцированы американские силы, подверглась ракетной атаке. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath. По базе выпустили две ракеты.
Военная база иракской армии, на которой дислоцированы американские силы, подверглась ракетной атаке. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath. На это обратил внимание ТАСС.
По его информации, по территории базы иракских ВВС, где находятся и американские силы, было выпущено две ракеты. О разрушениях, погибших или пострадавших сообщений нет.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
241
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 апреля 2021, 02:55
|
31 марта 2021, 09:50
|
01 апреля 2021, 01:25
|
30 марта 2021, 13:40
|
29 марта 2021, 11:05
|
29 марта 2021, 07:25
|
30 марта 2021, 03:35