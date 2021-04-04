Америку обстреляли ракетами в Сирии:

Военная база иракской армии, на которой дислоцированы американские силы, подверглась ракетной атаке. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath. По базе выпустили две ракеты.

Военная база иракской армии, на которой дислоцированы американские силы, подверглась ракетной атаке. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath. На это обратил внимание ТАСС.

По его информации, по территории базы иракских ВВС, где находятся и американские силы, было выпущено две ракеты. О разрушениях, погибших или пострадавших сообщений нет.

Другие подробности инцидента не приводятся.