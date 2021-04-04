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Америку обстреляли ракетами в Сирии:

04 апреля 2021, 14:40  •  241 • Политика
Военная база иракской армии, на которой дислоцированы американские силы, подверглась ракетной атаке. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath. По базе выпустили две ракеты.
Военная база иракской армии, на которой дислоцированы американские силы, подверглась ракетной атаке. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath. На это обратил внимание ТАСС.
По его информации, по территории базы иракских ВВС, где находятся и американские силы, было выпущено две ракеты. О разрушениях, погибших или пострадавших сообщений нет.
Другие подробности инцидента не приводятся.

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