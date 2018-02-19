Америкосово: 10 лет • 120 • Аналитика «..Вновь подтверждая приверженность всех государств-членов суверенитету и территориальной целостности Союзной Республики Югославии и других государств региона», - это не что иное, как цитата из преамбулы важного исторического документа — резолюции Совета Безопасности ООН №1244, принятой 10 июня 1999 года. Данная резолюция касалась урегулирования конфликта вокруг сербского края Косово и Метохии.







10 лет назад эту резолюцию попрали чудовищным образом. 17 февраля 2008 года в столице края Приштине так называемый «парламент Косово» провозгласил образование «независимого государства». После этого грубейшего передела территории, после насилия, учиненного над резолюцией СБ ООН, казалось бы, «цивилизованный мир» раз и навсегда должен заткнуться в тряпочку и молчать по поводу Абхазии и Южной Осетии, Приднестровья и Крыма, ДНР и ЛНР. Но нет, политика двойных стандартов продолжается во всей красе.





Действительно ли, псевдогосударство Косово является независимым, как это было заявлено 10 лет назад? Напротив, мы имеем дело с марионеточным территориальным образованием, где по-прежнему убивают сербов (как совсем недавно это случилось с политиком Оливером Ивановичем). Где посты «президента» и «премьер-министра» занимают отъявленные бандиты, на счету которых — реальная кровь замученных, проданных на органы людей. И все это безобразие венчает собой американская военная база «Бондстил».



Термин «Америкосово» ввела в свое время русская поэтесса Юнна Мориц в своей поэме «Звезда сербости». Тогда это было наречие, означающее «по-американски»:



Хавая Косово, америкосово

Бомбы летят... Кровит.



Да, именно так, по-американски, «америкосово», насаждалась кровавая «демократия» на Балканах. Через бомбы и кровь. Через насилие, зверства и невероятное вранье. Прямо по Геббельсу — чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. И ведь верили же! Из жертв сделали преступников, из преступников — жертв насилия. НАТОвцы бомбили Союзную Республику Югославию в течение 78 дней ради того, чтобы страна была вынуждена поступиться частью своего суверенитета.



Белград не хотел сдаваться просто так. И безусловной капитуляции от него добиться так и не удалось, несмотря на все ужасы развязанной против Югославии войны. Компромиссным вариантом стало хрупкое перемирие, закрепленное резолюцией Совбеза ООН №1244, где принцип территориальной целостности Союзной Республики Югославии (СРЮ) подтвержден на высшем международном уровне.



И против этого пошли хозяева тех марионеток, что обосновались на территории Косово и Метохии после вывода оттуда югославских войск. О принципе территориальной целостности европейского государства «благополучно» забыли. Более сотни стран на данный момент признали «независимость» Косово. Но это еще не означает, что оно юридически является государством — даже после некоторых компромиссов со стороны самого Белграда, на который продолжается сильнейшее международное давление (правда, уже не в виде бомб с начинкой из обедненного урана, а экономическое и политическое).



И эти компромиссы стали возможными только после того, как был осуществлен государственный переворот в Югославии 5-6 октября 2000 года, положивший начало череде «цветных революций» по всему миру. После него к власти пришли те, кто вместе с Западом предпочел «забыть» о том, что территориальную целостность Югославии юридически никто не отменял.



Вскоре после прихода к власти в Белграде натовских марионеток не стало и самой Югославии. Сначала она преобразовалась в Союз Сербии и Черногории, впоследствии отменили и его. И это дает возможность сторонникам «независимости» Косово утверждать, что, дескать, раз Югославии больше нет, то и резолюция №1244 потеряла силу. Ничего подобного! Правопреемницей Югославии в ООН является Сербия. Вышеуказанная резолюция распространяется и на нее. Репортаж Колорадского Таракана. Масленичный майдан не удался!



В настоящее время Европа творит в отношении Сербии такое беспардонное преступление, как шантаж. Возможное вступление в ЕС болтается перед нынешним сербским руководством, как морковка перед глазами осла. Для того, чтобы получить желаемое «лакомство» (в виде вступления в ЕС), Белград должен не просто отречься от Косово, но и присоединиться к санкциям против России. То, что не доделали НАТОвские бомбы, пытаются довершить окончательно с помощью этой «морковки».



Между тем, накануне 10-летия фальшивой «независимости» Косово представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал от данной структуры рассмотреть вопрос о правах неалбанского меньшинства в крае. Он отметил, что за то время, что прошло после вывода сербских войск из Косово, в край смогли вернуться лишь 148 человек, не являющихся албанцами, в то время как было изгнано 200 тысяч.



А ведь резолюция СБ ООН №1244, помимо территориальной целостности Югославии, предполагает и возвращение всех беженцев. В ней сказано:



...Постановляет, что основные обязанности международного гражданского присутствия будут включать:

j) защиту и поощрение прав человека;

k) гарантирование безопасного и беспрепятственного возвращения всех беженцев и перемещенных лиц в свои дома в Косово



Таким образом, марионеточное псевдогосударство «Америкосово» не только построено на крови и лжи, но еще и продолжает грубо попирать все мыслимые и немыслимые права человека. Молчит Европа. Молчат Штаты. Сказать-то нечего. , - это не что иное, как цитата из преамбулы важного исторического документа — резолюции Совета Безопасности ООН №1244, принятой 10 июня 1999 года. Данная резолюция касалась урегулирования конфликта вокруг сербского края Косово и Метохии.10 лет назад эту резолюцию попрали чудовищным образом. 17 февраля 2008 года в столице края Приштине так называемый «парламент Косово» провозгласил образование «независимого государства». После этого грубейшего передела территории, после насилия, учиненного над резолюцией СБ ООН, казалось бы, «цивилизованный мир» раз и навсегда должен заткнуться в тряпочку и молчать по поводу Абхазии и Южной Осетии, Приднестровья и Крыма, ДНР и ЛНР. Но нет, политика двойных стандартов продолжается во всей красе.Действительно ли, псевдогосударство Косово является независимым, как это было заявлено 10 лет назад? Напротив,(как совсем недавно это случилось с политиком Оливером Ивановичем). Где, на счету которых — реальная кровь замученных, проданных на органы людей. И все это безобразие венчает собой американская военная база «Бондстил».Термин «Америкосово» ввела в свое время русская поэтесса Юнна Мориц в своей поэме «Звезда сербости». Тогда это было наречие, означающее «по-американски»:Да, именно так, по-американски, «америкосово», насаждалась кровавая «демократия» на Балканах. Через бомбы и кровь. Через насилие, зверства и невероятное вранье. Прямо по Геббельсу — чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. И ведь верили же! Из жертв сделали преступников, из преступников — жертв насилия. НАТОвцы бомбили Союзную Республику Югославию в течение 78 дней ради того, чтобы страна была вынуждена поступиться частью своего суверенитета.Белград не хотел сдаваться просто так. И безусловной капитуляции от него добиться так и не удалось, несмотря на все ужасы развязанной против Югославии войны. Компромиссным вариантом стало хрупкое перемирие, закрепленное резолюцией Совбеза ООН №1244, где принцип территориальной целостности Союзной Республики Югославии (СРЮ) подтвержден на высшем международном уровне.И против этого пошли хозяева тех марионеток, что обосновались на территории Косово и Метохии после вывода оттуда югославских войск. О принципе территориальной целостности европейского государства «благополучно» забыли. Более сотни стран на данный момент признали «независимость» Косово. Но это еще не означает, что оно юридически является государством — даже после некоторых компромиссов со стороны самого Белграда, на который продолжается сильнейшее международное давление (правда, уже не в виде бомб с начинкой из обедненного урана, а экономическое и политическое).И эти компромиссы стали возможными только после того, как был осуществлен государственный переворот в Югославии 5-6 октября 2000 года, положивший начало череде «цветных революций» по всему миру. После него к власти пришли те, кто вместе с Западом предпочел «забыть» о том, что территориальную целостность Югославии юридически никто не отменял.Вскоре после прихода к власти в Белграде натовских марионеток не стало и самой Югославии. Сначала она преобразовалась в Союз Сербии и Черногории, впоследствии отменили и его. И это дает возможность сторонникам «независимости» Косово утверждать, что, дескать, раз Югославии больше нет, то и резолюция №1244 потеряла силу. Ничего подобного! Правопреемницей Югославии в ООН является Сербия. Вышеуказанная резолюция распространяется и на нее.В настоящее время Европа творит в отношении Сербии такое беспардонное преступление, как шантаж. Возможное вступление в ЕС болтается перед нынешним сербским руководством, как морковка перед глазами осла. Для того, чтобы получить желаемое «лакомство» (в виде вступления в ЕС), Белград должен не просто отречься от Косово, но и присоединиться к санкциям против России. То, что не доделали НАТОвские бомбы, пытаются довершить окончательно с помощью этой «морковки».Между тем, накануне 10-летия фальшивой «независимости» Косово представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал от данной структуры рассмотреть вопрос о правах неалбанского меньшинства в крае. Он отметил, что за то время, что прошло после вывода сербских войск из Косово, в край смогли вернуться лишь 148 человек, не являющихся албанцами, в то время как было изгнано 200 тысяч.А ведь резолюция СБ ООН №1244, помимо территориальной целостности Югославии, предполагает и. В ней сказано:Таким образом,. Молчит Европа. Молчат Штаты. Сказать-то нечего. Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 120 Источник Похожие новости НАТО, не не могут Британцы мечтают о «Прохоровке» на полях Европы Америкосово: 10 лет

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