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Америке нужно отказаться от детских садов для холодной войны с Россией - СМИ

11 октября 2021, 18:15  •  21 • Политика
Фото: Christophe Gateau / dpa / www.globallookpress.com
Обозреватель The National Interest считает, что Москву и Пекин остановят лишь расходы на оборону США, ядерная триада которой устарела
Соединенные Штаты должны сократить траты на социальные нужды и направить сэкономленные бюджетные средства на борьбу с Россией и Китаем. К этому призвал Вашингтон американский обозреватель Питер Хьюсси в The National Interest.
В своей статье он высказал точку зрения, что траты на больницы и детские сады слишком велики и неоправданны.
Сейчас в Конгрессе обсуждаются два крупных бюджетных законопроекта, которые касаются социальной сферы. По мнению автора публикации, доступная медицина и улучшение дошкольного образования в настоящий момент времени менее важны, чем нужды Пентагона.
"Защита Соединенных Штатов требует больших расходов, однако другие необязательные бюджетные предложения превосходят новые расходы оборонного бюджета... Больший приоритет следует отдавать оборонному бюджету, а не триллионам новым социальным расходам", пишет журналист.
Автор выразил сожаление, что траты на медицину, образование и соцобеспечение составляют слишком значительную часть бюджетных расходов, при том что не являются обязательными. Одновременно в процентном соотношении на оборону страны объем средств год от года все уменьшается.
Так, в 1960 году расходы на армию составляли $49 млрд – 50% бюджета; в 1980-ом – только 23% бюджета, правда, сумма была значительно больше, $176 миллиардов.
В прошлом году Вашингтон, посетовал обозреватель, потратил лишь $2100 на каждого американца – это на треть меньше, чем расходовалось во времена "холодной войны". Хьюсси считает, что сейчас наступил такой период, когда Штаты не имеют права расслабляться, поскольку Россия наращивает военную мощь, а список противников США дополнился Китаем.
По его мнению, жизненно важно модернизировать стареющую триаду ядерных платформ страны. Многие системы служат 50 и более лет, подчеркнул публицист. По мере того, как этот арсенал устаревает, стоит задуматься о том, что еще нужно для продолжения сдерживания противников Америки, предупреждает он.
"История показывает, что увеличение расходов на социальные выплаты не остановит Китай или Россию. Их остановит увеличение расходов на оборону", – подытожил автор.

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