Америке не удаётся победить COVID-19: В США зафиксирован очередной печальный рекорд

Как следует из данных, размещённых на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за последние 24 часа в США выявили 403 359 случаев заражений COVID-19 - это на 150 тыс. больше предыдущего максимума, который был зафиксирован 11 декабря.

Всего, таким образом, в стране отмечено уже почти 17,4 млн заболеваний и почти 113 тыс. летальных исходов. 10 декабря в США был отмечен антирекорд по смертности - от последствий COVID-19 за одни сутки скончались более 3000 человек.

Россия перешагнула рубеж в 50 тысяч смертей от коронавирусной инфекции. Столько человек умерли от болезни с начала пандемии. За последние сутки прибавилось 585 летальных исходов.

Накануне российский оперштаб заявил о прибавлении в стране 28 209 новых случаев коронавируса и 585 летальных исходах. Всего с начала пандемии в нашей стране умерло больше 50 тысяч человек.