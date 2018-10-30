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Америке напророчили новую «гражданскую войну»

30 октября 2018, 11:09  •  164 • Политика
Британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон считает, что в новые выборы президента США рискуют обернуться расколом в обществе и «гражданской войной».
Цепочка недавних событий в Соединенных Штатах, включая рассылку почты с бомбой «врагам Трампа», недовольство деятельностью Вашингтона среди простых граждан Америки, по мнению британского историка, профессора Гарвардского университета Нила Фергюсона может привести к новой «гражданской войне» в США и «окончательному расколу» в стране после новых выборов президента.
Свое неутешительное пророчество для Соединенных Штатов эксперт опубликовал в газете The Sunday Times. Он указал на то, что сейчас внутри США уже заметен конфликт, который рискует перерасти в нечто большее, и «Час Судного дня для Америки» уже приближается. Фергюсон упомянул также, что полночь «Судного дня» означает «ядерный Армагеддон», к которому Америка сейчас движется семимильными шагами.
Очевидно, имеется в виду выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который грозит нарушить безопасность всего мира.
Историк указывает на то, что в Сети «гражданская война уже началась». Особенно активно сторонники и противники президента США Дональда Трампа стали высказываться в канун промежуточных выборов в Конгресс.

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