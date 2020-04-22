Америке есть что скрывать. Онищенко объяснил "возню" с биолабораториями

США не заинтересованы в разборе обвинений о том, что коронавирус якобы создан искусственно. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.

Ранее Вашингтон и Пекин обменялись обвинениями в создании нового биооружия, под которым понимается новая инфекция. Кроме того, сразу несколько американских юрфирм - некоторые из них связаны с Республиканской и Демократической партиями - готовят иски на десятки триллионов долларов к Коммунистической партии КНР.

Комментируя ситуацию, Онищенко отметил, что вопрос об искусственном происхождении коронавируса будет неизбежно стоять в повестке дня, так как требует научного обоснования. Только после обоснований учёных можно делать дальнейшие выводы.

При этом Штаты не заинтересованы в разбирательстве, что выражается в попытках оказать давление на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). При этом депутат считает, что американцам есть что скрывать.

Что касается китайской стороны, то она обнародовала более 9000 геномных паспортов нового коронавируса, которые базируются на данных, полученных во время вспышки заболевания. Тем самым Пекин демонстрирует, что ему нечего скрывать, а также делится ценными данными с зарубежными коллегами.

На контрасте с этим американская сторона в течение многих лет пытается замалчивать наличие военных биолабораторий на границах России и Китая.

В частности, Пентагон спонсировал создание лаборатории на базе Алма-Атинского Среднеазиатского научно-исследовательского противочумного института. Попытки урегулировать ситуацию с властями Казахстана натыкались на сопротивление местных чиновников. Не стоит забывать и о существовании похожей лаборатории в Грузии.

В сложившейся ситуации Онищенко считает, что МИД РФ слишком осторожничает, не позволяя себе резких выпадов в адрес американских коллег. Вместо этого надо брать пример с Госдепа США.

Он также призывает поднять вопрос о деятельности Научно-исследовательского института бундесвера ФРГ, филиалы которого располагаются в Монголии. По мнению парламентария, сегодня Германия является оккупированной американцами территорией.

"Российские специалисты провели анализ значительного количества открытых публикаций в американских научных журналах и выяснили много интересного. На основании этого анализа можно сделать вывод, что американские военные микробиологи вели работу с самыми опасными возбудителями, в том числе с вирусом натуральной оспы, хотя такие исследования имеют серьёзные международные ограничения, и США эти обязательства подписывали", - заявил депутат ГД.

Не стоит забывать, что Штаты заблокировали действие Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, выйдя из неё в одностороннем порядке, попытавшись узаконить концепцию однополярного мира и навязать свою волю другим странам. В нынешней же ситуации блокируется и дискредитируется деятельность ВОЗ, которая имеет полномочия для урегулирования спорных ситуаций.

"В то же время сами американцы признают, что у них самих дело нечисто. У значительного числа переболевших ранее гриппом американцев были обнаружены антитела к COVID-19, что говорит о том, что этот коронавирус появился в США раньше, чем в Ухане", - добавил он.

Как передаёт телеканал "360", ранее в ВОЗ отвергли вероятность искусственного происхождения коронавирусной инфекции. Как отметила официальный представитель организации в Женеве Фадела Шаиб, имеющиеся данные говорят о том, что коронавирус не был создан человеком, инфекция не могла стать следствием утечки из лаборатории.

"Мы считаем, что происхождение этого вируса - животное", - подчеркнула она.