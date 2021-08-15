Американцы жгут секретные документы в Кабуле, а Байдена обвинили во вранье

СМИ опубликовали кадры из Кабула — на них видны клубы густого дыма. Некоторые специалисты уверены, что это американские дипломаты "жгут секретную документацию". Они вспомнили, как всего месяц назад Байден уверял, что никакой эвакуации граждан США из Афганистана не будет.

Военкор Евгений Поддубный в своём Телеграм-канале показал видео из столицы Афганистана, на котором видно, что город заволокло дымом. Журналист иронично предположил, что это дым из здания посольства США: там, вероятно, "жгут секретную документацию". "По личному опыту знаю, что это очень деморализующий процесс", - признался Поддубный.

Его коллега Ольга Скабеева напомнила слова Байдена, которые он произнёс чуть больше месяца назад: "Ни при каких обстоятельствах вы не станете свидетелями сцен, когда людей будут эвакуировать с крыши посольства Соединенных Штатов в Афганистане". И вот теперь дипломатов спешно эвакуируют.

По сути, все обещания, которые дал на пресс-конференции 8 июля президент США, не были выполнены, а прогнозы оказались пшиком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела основные заявления Байдена: например, на вопрос "Неизбежен ли захват Талибаном* всего Афганистана?" глава Белого дома ответил "Вовсе нет". А предположение о том, что афганское правительство скоро может рухнуть, Байден назвал "неправдой".

Прошло чуть больше месяца, и талибы* контролируют практически весь Афганистан, а президент подаёт в отставку.

* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.