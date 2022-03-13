Американцы ждут, чем ответит Байден после атаки на посольство США в Ираке

Ночью три ракету разорвались возле американского посольства в городе Эрбиль.

Полутора миллионный города Эрбиль на севере Ирака ночью проснулся от воя сирен противовоздушной обороны и взрывов. Через несколько минут в социальных сетях стали появляться ролики: пламя, всполохи, шум. На одном видео запечатлён полёт трёх ракет в ночном небе.

Национальное иракское информационное агентство сообщает, что ракеты упали возле посольства США, взрывом которыми повреждено здание телеканала "Курдистан 24", вВ регионе приостановлено авиасообщение.

Неофициально паблики сообщают:

Пострадала база международной коалиции в аэропорту Эрбиля после пуска ракет Фатх-110 с иранской территории.

Американцы в соцсетях спрашивают друг друга: когда Байден обратится к нации в связи с этой атакой, и обратиться ли вообще:

Вероятнее всего, удары наносились по объектам и местам скопления КСИР (Корпус стражей исламской революции — прим. ред.) и их представителям в сирийских городах Дейр эз-Зоре и Эль-Каим.

А в это время в Багдаде перекрыли подъезды к так называемой зелёной зоне, где находится посольство США.