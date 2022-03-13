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Американцы ждут, чем ответит Байден после атаки на посольство США в Ираке
13 марта 2022, 03:25 • 158 • Политика
Ночью три ракету разорвались возле американского посольства в городе Эрбиль.
Полутора миллионный города Эрбиль на севере Ирака ночью проснулся от воя сирен противовоздушной обороны и взрывов. Через несколько минут в социальных сетях стали появляться ролики: пламя, всполохи, шум. На одном видео запечатлён полёт трёх ракет в ночном небе.
Национальное иракское информационное агентство сообщает, что ракеты упали возле посольства США, взрывом которыми повреждено здание телеканала "Курдистан 24", вВ регионе приостановлено авиасообщение.
Неофициально паблики сообщают:
Американцы в соцсетях спрашивают друг друга: когда Байден обратится к нации в связи с этой атакой, и обратиться ли вообще:
А в это время в Багдаде перекрыли подъезды к так называемой зелёной зоне, где находится посольство США.
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