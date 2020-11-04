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Американцы ждали военную тайну о Трампе, а получили разоблачение Клинтон

04 ноября 2020, 05:00  •  248 • Политика
О своём опыте общения с американскими журналистами рассказал философ, общественный, политический деятель Александр Дугин. После победы Трампа на прошлых выборах поговорить с Дугиным хотели очень многие представители СМИ в США. Все ждали военную тайну о Трампе, а получили разоблачение Клинтон.
Александр Дугин принял участие в "Ночи выборов" на телеканале Царьград. Он рассказал о том, как в прошлые выборы президента США он следил за кампанией. Тогда Дугин не скрывал, что надеется на победу Дональда Трампа. Собственно, Трамп и победил. А когда победа случилась, американские журналисты, понимая, что Дугин, как российский спикер с громким именем, агитировал за Трампа, кинулись просить интервью.
"Скажите, вы вмешивались в выборы?", - это был главный вопрос, говорит Дугин, и отвечал философ всегда одинаково. - Я говорю: да, насколько мне известно, помогали… Сейчас он выдаст военную тайну (!), мечтали журналисты, а я продолжал… Насколько мне известно, наши олигархи финансировали Хиллари Клинтон, полагая, что именно она победит. Журналисты тут же выключали камеры и уходили. Им неинтересно. Это совершенно тоталитарная система".
Многие настаивали, что новые выборы президента США, где участвуют Трамп от республиканцев и Джо Байден от демократов, будут фарсом. Однако Дугин полагает, что всё наоборот. Философ уверен, что мы наблюдаем за живыми процессами, причём весьма интересными. Например, вот так Дугин видит кандидата от демократов:
"Байден ничего из себя не представляет, но стоящие за ним силы обладают жёсткой леволиберальной повесткой. Америка славилась своей свободой - если что-то работает, то и неважно, пусть. Своеобразная политика, но… какая есть. А Байден напоминает наших троцкистов… это демократия маньяков, - отметил Дугин. - Вероятно, эта ветвь власти угробит Америку. Однако в эту воронку ликвидации они могут утащить и весь мир".
В завершение Дугин подчеркнул: Трамп сегодня хорош тем, что он не представляет глобалистов. В то же время Байден - идеальный представитель сил глобалистов, поэтому он России и не нужен.

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