Американцы жалуются Китаю на свою страну • 151 • Аналитика © AP Photo / Susan Walsh Есть вопрос: что такого могут сказать китайцы про демократию, чего не скажет никто другой? То есть — фактически — есть ли нечто, чему можно нам и всему миру поучиться у Китая по части поддержания правильной демократии? Документ "Состояние демократии в США" создан китайским министерством иностранных дел в качестве шпильки в американский бок в ответ на то, что Китай (и Россию, и еще около сотни стран) не пригласили на очередное байденовское видеошоу на этой неделе — "саммит за демократию". Но такие документы китайского происхождения обычно сенсацией не выглядят, поскольку составляются по знакомой схеме: поднимаются тексты в самих США и еще во множестве стран — как из СМИ, так и из аналитических докладов. На них все и строится. Вот и упомянутая бумага, по сути, состоит из одних импортных цитат. Факты поэтому неоспоримые. И дальше эти факты Пекин швыряет обратно через Тихий океан, приговаривая: и это ведь не мы сочинили, это вы сами про себя и про вашу демократию так думаете, а нас чему-то пытаетесь учить и что-то нам запрещать. Но по-настоящему интересные идеи в подобных акциях всегда бывают — такие, до чего человек в США или Европе и прочих Австралиях или Канадах не обязательно додумается. Так что давайте изучим мидовский документ и приведем некоторые мысли из него. Первая и главная из таковых: дело не в том, что американская и прочая западная демократия полна недостатков. Главное, что она как раз сейчас впала в системный кризис — и "саммит за демократию" поэтому выглядит смешно. Но, добавим мы, может быть, и не надо смеяться — наоборот, инициатива Байдена уместна, поскольку действительно назрел серьезный разговор на тему "что с рушащейся системой делать дальше". Хотя вряд ли организаторы саммита именно так будут ставить вопрос. Итак, о динамике развала. Повторим: труд китайских дипломатов состоит из сплошных американских и прочих цитат и фактов (нам тоже в целом известных), но это хорошо подобранные и логично выстроенные цитаты и факты. Например, только 16 процентов американцев сегодня считают, что их демократия работает безусловно хорошо. Но важнее даже другое: выборы 2020 года, президентские и в конгресс, обошлись в 14 миллиардов долларов — а это в два раза больше, чем в 2016 году, и в три раза больше, чем в 2008-м. То есть инвестировать в поддержание системы приходится все больше, а результат не радует. Поскольку результат (и это второй хороший вывод из китайского документа) — к сегодняшнему дню американская демократия привела к невиданному расколу собственного общества, и виноваты в том изначально заложенные в систему принципы. Не сработала, например, двухпартийность, она уже несколько лет как сделала неуправляемой страну, поскольку обе партии, особенно на местах, заняты "войной вето", то есть блокируют любые усилия противника. Среди прочих факторов виновата в этом система, при которой в США законодательно запрещено демонополизировать СМИ (не говоря о соцсетях и их владельцах). В итоге несколько медиаконгломератов сейчас контролируют до 90 процентов аудитории официально зарегистрированных СМИ. В результате, говорят китайцы, медиамонополии стали "невидимыми убийцами" гражданских и политических прав. И из группы западных стран именно в США ниже всего доверие к СМИ: 29 процентов. Так СМИ перестали быть "хранителем ворот" демократии. Они усилили политический раскол населения, загоняя левых и правых все больше по противоположным сторонам. Кто-то мог бы сказать пару слов о том, как обстоят по этой части дела в Китае. Но ведь факт, что при всей вполне видимой в их СМИ склонности китайского населения к яростным дискуссиям общенационального раскола там нет. И третья мысль из документа — насчет экспорта демократии, точнее, последствий такового. США обвиняются в том, что таким путем они рушат нормальный процесс развития политических культур в разных странах (речь в данном случае идет только об обработке мозгов). Что понятно, потому что при естественном ходе событий у всех будут свои модели управления и демократии в целом. В итоге (цитата из французского ресурса Le Grand Soir) "демократия давно уже стала орудием массового разрушения" стран, которые Америка атакует. Дальше следует длинный и хорошо нам известный список разрушенных стран, но тут разговор заходит о важном способе насаждения — о санкциях. И мы читаем, что администрация Дональда Трампа ввела против разных стран 3,9 тысячи санкций, то есть по три штуки в день. А сегодня в список стран, организаций и людей под американскими санкциями входит 9421 субъект. В результате же — цитируется результат опроса мая этого года, проводившегося в 53 странах, — 44 процента опрошенных говорят, что США могут представлять угрозу демократии в их странах. И, резюмирует мидовский доклад, "американские (западные) ценности используются как инструмент по разделению мира на разные лагери". Доклад "Состояние демократии в США", конечно же, не единственный созданный в Китае документ на эту животрепещущую тему. Одновременно возникла публикация Госсовета (правительства), где говорится уже о китайской демократии и о том, почему она лучше американской. (Диагноз такой: она дает людям больше возможностей влиять на функционирование общества и государства ежедневно, а не только от выборов к выборам, и вдобавок в Китае создан инновационный и работоспособный гибрид капитализма с социализмом). Еще есть такие же бумаги исследовательских центров. И масса публикаций в СМИ. Лучше она или хуже прочих, у китайской демократии есть одна хорошая особенность: ее никто никому не навязывает. Еще бы: если вы только что весьма убедительно показали, что агрессивный экспорт западной демократии напрочь разрушает зарубежные общества, то вам уж точно будет неудобно делать ровно то же самое с продуктом развития вашего собственного общества. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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