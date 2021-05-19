Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Главная / Политика

Американцы заподозрили Байдена в сговоре с Москвой

19 мая 2021, 18:20  •  73 • Политика
Джо Байден. Фото: T.J. Kirkpatrick/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Граждане Америки недовольны решениями властей
Сообщения о том, что Белый дом сменил гнев на милость по отношению к российскому газопроводу "Северный поток-2" и отказывается от санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG, вызвали неоднозначную реакцию у американцев.
На сайте телеканала Fox News появилась статья про смягчение позиции действующей администрации США по "Северному потоку-2" на фоне запрета строительства собственных нефтепроводов. Под статьей развернулась бурная дискуссия читателей.
Одни не понимают, почему вообще Вашингтон вмешивается в вопрос, у кого покупает газ Берлин. Другие считают, что США слишком заботятся о безопасности Европы, как на уровне НАТО, так и на уровне поставок топлива.
"Почему мы тратим столько денег и усилий на защиту Германии от совершенно условного вторжения со стороны России, когда немцы в то же время покупают весь природный газ, который русские готовы им продать?", – пишет GeorgeInSanDiego.
Некоторые обеспокоены экологической составляющей вопроса. Но большинство опасаются, что президента Джо Байдена просто подкупили.
"Насколько семья Байдена обогатилась от этого решения? Конечно, он сделал это не по доброте сердца"
"Байден помогает нашим врагам стать сильнее"
"Байден явно поддерживает Россию и своего приятеля Путина. (…) Влияние России резко возросло, а влияние Соединенных Штатов соответственно уменьшилось. Создается впечатление, что правящие демократы сделают что угодно, даже за счет интересов собственной страны, лишь бы сохранить свою власть над трудолюбивыми американцами"
"Думаю, это доказательство сговора между Байденом и Россией. Пришло время импичмента, не так ли?" – пишут пользователи в комментариях.
О том, что Белый дом намерен отказаться от части санкций по "Северному-потоку-2", накануне сообщил портал Axios. В Москве информацию назвали позитивной, но подчеркнули, что пока она не подтверждается официально. Вскоре аналогичные сведения распространило агентство "Рейтер".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
19 мая 2021, 00:55
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
19 мая 2021, 10:05
Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
19 мая 2021, 00:55
Киев обрёк на голод 120 тысяч пенсионеров-инвалидов
19 мая 2021, 08:15
Пелоси предложила обесчестить Олимпиаду в Китае. Дипломат строго одёрнул
19 мая 2021, 04:35
Эксперт выявил две цели украинского "Движения против агрессии России"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2021, 17:30
Запад признал необходимость раздела Украины – эксперт
18 мая 2021, 03:50
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
15 мая 2021, 03:25
Кто после США и Чехии? Чёрный список России ждёт пополнение
16 мая 2021, 21:35
Земан назвал глупостью решение Москвы
18 мая 2021, 11:10
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"
12 мая 2021, 23:10
Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России
16 мая 2021, 12:25
Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.