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Американцы закредитованы "под крышечку": "Дайте хоть штаны!"
15 января 2021, 04:10 • 29 • В мире
Несмотря на постоянные финансовые вливания, американское общество стремительно беднеет, а большая часть простых граждан США закредитована, что называется, "под крышечку". У многих даже не было денег на рождественские подарки - соцсети были переполнены мольбами: "Дайте хоть что-нибудь, хоть штаны!".
Один из наших бывших соотечественников, переехавший в США, с удивлением открыл для себя реальную, не голливудскую жизнь в Америке. Он узнал, что простые американцы в основной массе закредитованы до предела, а многие даже живут "в минус", то есть их совокупный месячный доход меньше, чем их ежемесячные выплаты банкам.
Причём этот факт никого не удивляет - там это является нормой жизни. Многие семьи имеют на своих счетах десятки тысяч долларов, только "со знаком минус", пишет он. И это при том, что среднегодовая зарплата в США составляет 55-60 тысяч долларов, да ещё правительство регулярно включает печатный станок и разбрасывает "вертолётные" деньги.
Большинство американцев совершенно не переживают о том, что огромные кредиты и проценты на них нужно выплачивать. Они просто достигают определённой суммы долга, а затем объявляют себя банкротами. Причём многие делают так неоднократно, снова и снова набирая кредитов в банках.
Однако в 2020 году проблема обнищания населения Штатов встала настолько остро, что миллионы людей даже не смогли купить подарки родным на Рождество. В соцсетях появилось много групп взаимопомощи, в которых нуждающиеся буквально умоляли поделиться с ними хоть чем-то, что можно подарить близким. "У нас нет денег вообще, детям просто нечего дарить, дайте что угодно, хоть штаны, хоть футболку на подарок", - писали они.
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