Американцы захватывают новые территории в Сирии ради своей базы

Telegram-канал "Рыбарь" со ссылкой на сирийские источники сообщил о захвате новых территорий в Сирии солдатами вооружённых сил США. Они собрались вдвое увеличить свою базу, которая расположена в провинции Хасеке, а именно в городе Аш-Шаддади.

До недавнего времени база занимала 100 акров (40 га), теперь она будет располагаться на территории 200 акров. Земля американцам якобы передана шейхом Хамад Ади аль-Асъадом, пишут авторы канала.

Забор уже возведён, строительство стартовало. В скором времени эта база станет самым крупным американским объектом, расположенным в Заевфратье.

Известно, что недалеко от этой базы расположена штаб-квартира Коалиции. Она находится возле газового месторождения в горах Джебель-аль-Джибса.