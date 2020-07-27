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Американцы захватывают новые территории в Сирии ради своей базы

27 июля 2020, 18:05  •  85 • В мире
Ради своей базы американцы захватывают новые территории в Сирии. Строительство уже начато.
Telegram-канал "Рыбарь" со ссылкой на сирийские источники сообщил о захвате новых территорий в Сирии солдатами вооружённых сил США. Они собрались вдвое увеличить свою базу, которая расположена в провинции Хасеке, а именно в городе Аш-Шаддади.
До недавнего времени база занимала 100 акров (40 га), теперь она будет располагаться на территории 200 акров. Земля американцам якобы передана шейхом Хамад Ади аль-Асъадом, пишут авторы канала.
Забор уже возведён, строительство стартовало. В скором времени эта база станет самым крупным американским объектом, расположенным в Заевфратье.
Известно, что недалеко от этой базы расположена штаб-квартира Коалиции. Она находится возле газового месторождения в горах Джебель-аль-Джибса.

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