Американцы захватили главаря ИГИЛ*, обойдя Россию

Большой вопрос — побеждено ли Исламское государство*? Судя по тому, что мы можем видеть сейчас на сирийской карте, проблема ИГИЛ* осталась в прошлом. Кто не забыл, эта террористическая группировка владела большей частью Сирии и почти половиной Ирака несколько лет назад, теперь же от псевдохалифата остались лишь осколки, разбросанные по всему Ближнему Востоку и частично в Африке (той ее части, что не относится к Ближнему Востоку — авт.).

Сейчас эти анклавы вряд ли даже можно как-то связывать с тем псевдогосударством, что построили фанатики Багдади (лидер ИГ — авт.). Сообщение между группировками слабое, а контроль сверху практически не осуществляется. В общем, некогда могущественная армия «халифата» превратилась в разрозненные бандитские шайки. При этом есть тенденция к дальнейшему дроблению. Так что уверено можно сказать, что того Исламского государства, которое было еще полтора-два года назад, уже нет.

В уничтожении террористической структуры приняли участия очень многие. Особенно активно трудились наши военные, а так же их американские конкуренты. И те и другие нанесли немало ущерба боевикам, отвоевывая за короткие сроки города и даже целые провинции. В итоге, американцы освободили от ИГ север и восток САР. Несправедливо будет забыть и их многочисленных союзников. Например, та же Австралия, о которой в контексте Сирии почти никто не говорит, сбросила на террористов бомб больше всех остальных участников этой войны. Впереди нее только РФ и США. При этом одно время местные власти очень активно обсуждали вопрос отправки сухопутного контингента на Ближний Восток, но до реализации так и не дошло. В общем, на стороне США были многие, и эти многие сыграли важную роль не только в борьбе с терроризмом, но и в расширении влияния Штатов в регионе.

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Что же до России, то под контроль Асада она вернула центральную и южную Сирию. Союзников у Москвы тоже хватало. Конечно, их не так много, как у Вашингтона, однако на стороне наших военных были крупные сухопутные силы из Ирана, Ливана и иногда даже из Ирака. Разумеется, местные проправительственные силы так же часто были в первых рядах наступавших войск. Так что в этом смысле совершенно неправильно говорить, что Исламское государство побеждено благодаря России или благодаря Соединенным Штатам Америки. Тем не менее, у общества — причем что российского, что американского — сложился стереотип, будто бы никто кроме этих двух стран за САР не воевал. Что ж, объяснение этому есть — Москва и Вашингтон превратили гражданскую войну в опосредованную, и теперь между ними идет борьба уже не за спасение Сирии, а за геополитическое влияние. Оттого-то каждая из сторон пытается приписать победу над Исламским государством себе. В этом, наверное, больше символизма, но символизма важного. Все-таки и та, и другая сторона формально объясняют свое присутствие в САР именно необходимостью борьбы с терроризмом.

Но до сих пор, несмотря на известные высказывания Дональда Трампа или представителей нашего Министерства обороны, окончательной победы так никто не добился. И виной всему Абу Бакр аль-Багдади — глава Исламского государства, бессменный лидер группировки. О его смерти многократно сообщалось, однако каждый раз после очередной его «кончины» мы быстро узнавали, что он все еще жив. Значит, его по-прежнему никто не остановил, следовательно, он продолжает свое грязное дело. Значит, победа над ИГИЛ так толком и не состоялась.

Но вот, кажется, американцы добились своего. Возможно, они еще не захватили Багдади, но вплотную приблизились к этому. Нам удалось узнать от наших источников, что недалеко от Абу-Кемаля, в котором присутствуют наши военные, орудует американский спецназ. Янки пришли с территории Ирака, перейдя границу близ восточного берега Евфрата. Недалеко от этого места находится один из последних анклавов ИГ в Сирии, и именно здесь несколько месяцев продолжались ожесточенные бои между Коалицией и террористами за Хаджин и прилегающие территории.

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Целью американского спецназа является именно Абу Бакр аль-Багдади. Об это сообщают сразу несколько источников, один из которых — иракские чиновники, сотрудничающие с США по этому вопросу. Вероятность нахождения «халифа» в этой части Ближнего Востока почти стопроцентная. Наши источники в военных кругах РФ сообщают, что им известно о присутствии американского спецназа близ Абу-Кемаля.

Более того, среди местных уже успел пройти слух о ликвидации боевика № 1. Однако наши военные в этом сомневаются, ссылаясь на известную «неубиваемость» Багдади и молчание нашей разведки. От сирийских же источников нам удалось узнать, что спецназ занимался поисками террориста несколько дней, при этом на территорию, подконтрольную ИГ, американские военные не заходили. Дело в том, что есть информация, будто бы Багдади скрывается в доме одной из семей, проживающей в районе, который с недавних пор контролируют курды.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.