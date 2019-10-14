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Американцы загнали себя в сирийскую ловушку: "С каждым часом все хуже" - глава Пентагона

14 октября 2019, 18:54  •  147 • В мире
Глава Пентагона Марк Эспер признал, что в Сирии американцы загнали себя в ловушку, оказавшись зажатыми между двумя союзниками - курдами и сирийскими демократическими силами и Турцией. "С каждым часом все хуже", - признает министр.
Министр обороны США Марк Эспер, который, как отмечает Fox News, поддержал решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вывести американские войска из северной части Сирии, признал, что американцы загнали себя в ловушку.
"Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, двигающейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг", - цитирует РИА "Новости" главу Пентагона.
Такую ситуацию министр назвал "ужасной" и отметил, что она становится "с каждым часом все хуже".
Эспер отмечает, что Штаты оказались в сложной ситуации из-за того, что фактически зажаты между двумя союзниками.
"Мы не подписывались на борьбу с Турцией, давним союзником НАТО, от имени СДС (имеются в виду сирийские демократические силы с курдами. - Fox News)", - подчеркнул глава Пентагона.
При этом американский чиновник заявил, что силы не покинут страну в целом, а только будут продвигаться на юг.
Эспер также добавил, что сейчас Вашингтон "делает все возможное, чтобы заставить турок остановить это вопиющее поведение".
Напомним, ранее глава Пентагона объявил, что примерно тысяча военнослужащих США будет выведена из Сирии. Чуть позже появилась информация, что сирийская армия разместится на всей границе с Турцией, чтобы поддержать курдов, против которых Анкара начала спецоперацию "Источник мира".

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