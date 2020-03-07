Американцы заблокировали заявление ООН в поддержку переговоров Путина и Эрдогана по Сирии - источник

После завершения закрытых консультаций, которые проходили в Совете Безопасности 6 марта, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что ознакомил коллег с итогами российско-турецких переговоров.

Члены СБ приняли их к сведению и в разной степени поддержали. Мы хотели принять общее заявление для прессы, но из-за позиции одной из делегаций это оказалось невозможно, - сказал постпред.

При этом Небензя не стал уточнять, о какой именно делегации идёт речь. Однако позднее дипломаты, которые также присутствовали на этих консультациях в Совбезе, пояснили в беседе с ТАСС, что заблокировала заявление делегация США.

Напомним, 5 марта в Москве прошла встреча президентов России и Турции. Основная тема переговоров - ситуация в Идлибе. После завершения шестичасовых переговоров стало известно о том, что по многим позициям сторонам удалось договориться, был подписан дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму. При этом об уходе Асада разговор не шёл вообще.

По словам президента России, благодаря тесному личному контакту лидеров двух стран удалось найти общие подходы к решению международных проблем.