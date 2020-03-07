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Американцы заблокировали заявление ООН в поддержку переговоров Путина и Эрдогана по Сирии - источник

07 марта 2020, 13:35  •  102 • В мире
Совет Безопасности ООН не смог принять заявление, поддерживающее договорённости, которые достигнуты в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии. Причина - в позиции американской делегации, заблокировавшей соответствующее решение.
После завершения закрытых консультаций, которые проходили в Совете Безопасности 6 марта, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что ознакомил коллег с итогами российско-турецких переговоров.
Члены СБ приняли их к сведению и в разной степени поддержали. Мы хотели принять общее заявление для прессы, но из-за позиции одной из делегаций это оказалось невозможно, - сказал постпред.
При этом Небензя не стал уточнять, о какой именно делегации идёт речь. Однако позднее дипломаты, которые также присутствовали на этих консультациях в Совбезе, пояснили в беседе с ТАСС, что заблокировала заявление делегация США.
Напомним, 5 марта в Москве прошла встреча президентов России и Турции. Основная тема переговоров - ситуация в Идлибе. После завершения шестичасовых переговоров стало известно о том, что по многим позициям сторонам удалось договориться, был подписан дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму. При этом об уходе Асада разговор не шёл вообще.
По словам президента России, благодаря тесному личному контакту лидеров двух стран удалось найти общие подходы к решению международных проблем.

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