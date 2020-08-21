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Американцы забеспокоились. "Адмирал Нахимов" может стать самым мощным кораблём в мире

21 августа 2020, 20:05  •  102 • Политика
Журнал Forbes назвал российский ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблём в мире. Американцы забеспокоились.
"Адмирал Нахимов" имеет все шансы стать самым мощным кораблём в мире, если модернизирует своё оборудование и поставит новое вооружение, пишет издание.
Крейсер по размерам уже может тягаться с американскими линейными кораблями типа Iowa и при этом превосходит их "по концепции и вооружению".
С новым вооружением и датчиками он станет, вероятно, самым мощным надводным военным кораблём в мире, - говорится в статье.
Напомним, что атомный крейсер "Адмирал Нахимов" числится в составе Северного флота России. В настоящее время судно находится на ремонте и модернизации. Ожидается, что оно вернётся в строй к концу 2022 года.
Корабль имеет артиллерийские орудия, противовоздушное, противолодочное и минно-торпедное вооружение. В конце прошлого года стало известно, что крейсер может также получить гиперзвуковое оружие.

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