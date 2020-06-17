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Американцы взмолились: Одолжите Путина на месяц

17 июня 2020, 23:00  •  86 • В мире
В США читатели издания Breitbart предложили президенту России Владимиру Путину месяц управлять Америкой. Так они отреагировали на беспорядки, которые сотрясают страну после гибели задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. "А можно нам одолжить Путина на месяцок?" - написал пользователь с ником Mandrake.
Американцы предложили президенту России Владимиру Путину месяц управлять США. Так читатели издания Breitbart прокомментировали заявление нашего президента по поводу массовых акций протеста, которые переросли в погромы. Путин назвал их "проявлением каких-то глубинных внутренних кризисов". Президент России заметил, что они активизировались после прихода к власти Дональда Трампа. В целом же Путин считает это "разрушительным явлением". В пример он привёл Россию, где множество национальностей существуют друг с другом гармонично.
"А можно нам одолжить Путина на месяцок?" - уточнил пользователь Mandrake.
"Белый. Христианин. Безжалостный. Решает вопросы. Вышибает клин клином", - оценил пользователь с ником Persona_non_grata.
"Да он лучше понимает, что здесь происходит, чем демократы! Путин предвидит новую гражданскую войну. А Трамп будет новым Линкольном", - заявил Truth teller.

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