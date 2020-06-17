Американцы взмолились: Одолжите Путина на месяц

Американцы предложили президенту России Владимиру Путину месяц управлять США. Так читатели издания Breitbart прокомментировали заявление нашего президента по поводу массовых акций протеста, которые переросли в погромы. Путин назвал их "проявлением каких-то глубинных внутренних кризисов". Президент России заметил, что они активизировались после прихода к власти Дональда Трампа. В целом же Путин считает это "разрушительным явлением". В пример он привёл Россию, где множество национальностей существуют друг с другом гармонично.

"А можно нам одолжить Путина на месяцок?" - уточнил пользователь Mandrake.

"Белый. Христианин. Безжалостный. Решает вопросы. Вышибает клин клином", - оценил пользователь с ником Persona_non_grata.

"Да он лучше понимает, что здесь происходит, чем демократы! Путин предвидит новую гражданскую войну. А Трамп будет новым Линкольном", - заявил Truth teller.