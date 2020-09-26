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Американцы вывезли "Новичок" из Узбекской ССР, потратив $50 млн - военный эксперт
26 сентября 2020, 00:25 • 46 • Политика
Военный эксперт Михаил Тимошенко в разговоре с Царьградом напомнил, как "Новичок" вывезли из Узбекской ССР американцы, подчеркнув, что в распоряжении России боевого вещества и не было. По словам эксперта, США потратили на эти цели $50 млн.
Тимошенко не верит, что блогер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом "Новичок", поскольку в таком случае оппозиционер бы не выжил.
"Боевое на то и боевое, чтобы выводить из строя наповал. Грубо говоря, как нейтронная бомба. Людей нет, а техника цела", - подчеркнул военный эксперт.
Во-вторых, он обратил внимание на то, что самого средства "Новичок", как такового, не существует.
"Это название применяется к кодификации разработок боевых отравляющих веществ, которые осуществлялись в Советском Союзе по теме "Фолиант", и никакой Вил Мирзоянов, выдающий себя за изобретателя "Новичка", отношения к ней не имел. Вил Мирзоянов - это всего лишь хроматографист, работавший в отделе противодействия охранным техническим разведкам НИИ органической химии и технологий. Его задачей было следить за тем, чтобы в сливную трубу не попало что-нибудь такое, на основании чего технические разведки противника могут установить, над чем работает фирма", - подчеркнул Тимошенко.
Военный эксперт напомнил, что, когда Россия подписала договор о прекращении разработок боевых отравляющих веществ, американцы, потратив около 50 миллионов долларов, вывезли из под Нукуса (Узбекская ССР) практически всё.
"Оттуда вывезли технологические линии, технические регламенты и всю документацию на разработанные средства или на те, над которым работа шла. После чего появились патенты в американской патентной системе на боевые отравляющие вещества, точь-в-точь как разрабатывались в своё время в СССР", - рассказал Тимошенко.
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