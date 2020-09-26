Американцы вывезли "Новичок" из Узбекской ССР, потратив $50 млн - военный эксперт

Тимошенко не верит, что блогер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом "Новичок", поскольку в таком случае оппозиционер бы не выжил.

"Боевое на то и боевое, чтобы выводить из строя наповал. Грубо говоря, как нейтронная бомба. Людей нет, а техника цела", - подчеркнул военный эксперт.

Во-вторых, он обратил внимание на то, что самого средства "Новичок", как такового, не существует.

"Это название применяется к кодификации разработок боевых отравляющих веществ, которые осуществлялись в Советском Союзе по теме "Фолиант", и никакой Вил Мирзоянов, выдающий себя за изобретателя "Новичка", отношения к ней не имел. Вил Мирзоянов - это всего лишь хроматографист, работавший в отделе противодействия охранным техническим разведкам НИИ органической химии и технологий. Его задачей было следить за тем, чтобы в сливную трубу не попало что-нибудь такое, на основании чего технические разведки противника могут установить, над чем работает фирма", - подчеркнул Тимошенко.

Военный эксперт напомнил, что, когда Россия подписала договор о прекращении разработок боевых отравляющих веществ, американцы, потратив около 50 миллионов долларов, вывезли из под Нукуса (Узбекская ССР) практически всё.

"Оттуда вывезли технологические линии, технические регламенты и всю документацию на разработанные средства или на те, над которым работа шла. После чего появились патенты в американской патентной системе на боевые отравляющие вещества, точь-в-точь как разрабатывались в своё время в СССР", - рассказал Тимошенко.