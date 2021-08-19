Американцы выставили против России "легион": Патрушев разоблачил "агентов влияния"

США продолжает пытаться управлять мировой политикой и экономикой, считая себя единственным центром мира. Помимо стран Азии, активная работа ведется и на территории России.

Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев оценил степень вмешательства вашингтонских спецслужб во внутреннюю политику России. При этом у США есть ряд внутренних проблем, обострившихся в последние годы, которые они не могут решить десятилетия.

По мнению секретаря СовБеза, под ударом сейчас избирательная кампания 2021 года. С целью "расшатать лодку" в Россию был отправлен десант политтехнологов, обученных американскими коллегами и координирующих их действия. В этом же направлении – нагнетании социальной напряженности, действует и ряд некоммерческих организаций. Причем в последнее время активность "засланных казачков" значительно повысилась.

Целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций пытается влиять на избирательные кампании в России для продвижения во власть агентов влияния, стремясь нагнетать для этого социальную напряженность в обществе,

– пояснил Патрушев.

Он напомнил в своем интервью "Известиям", что в последние несколько лет внутриполитические процессы в самой Америке уже раскололи общество на несколько непримиримо враждующих лагерей. Усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения. Скандалы, сопровождаемые последние выборы президента мировая общественность обсуждала несколько месяцев, а суды по поводу неправильного подсчета голосов шли почти год.

Не меньше проблем и у главного союзника США – Великобритании. После выхода из Евросоюза повысились и политические, и экономические риски. Тем не менее обе страны, кажется, больше обеспокоены проблемами России, чем наведением порядка в собственном доме.