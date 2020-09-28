Американцы вышли "на равных": В США прошла репетиция "будущей войны с Россией и Китаем"

Издание Defense News написало о репетиции "будущей войны с Россией и Китаем", которую провели американские военные на испытательном полигоне в штате Аризона.

В ходе учений были задействованы БПЛА, новейшие пушки и робототехника. Также отрабатывалось применение спутников для вычисления координат средств ПВО противника.

Одной из учебных целей стала имитация комплекса "Панцирь-С1" российского производства. Его аналог в ходе манёвров был ликвидирован ракетой Hellfire, которая была выпущена с беспилотника Grey Eagle.

При этом отмечается, что удар нанесли с "рекордно низкой высоты", она составила менее ста метров.