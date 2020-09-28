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Американцы вышли "на равных": В США прошла репетиция "будущей войны с Россией и Китаем"

28 сентября 2020, 23:55  •  75 • Политика
В США отрепетировали "будущую войну с Россией и Китаем". Военные учения с использованием новейших средств вооружения прошли в штате Аризона. В рамках манёвров американцы "уничтожили" русский "Панцирь". Имитацию российского комплекса ликвидировали ракетой Hellfire, которая была выпущена с беспилотника Grey Eagle.
Издание Defense News написало о репетиции "будущей войны с Россией и Китаем", которую провели американские военные на испытательном полигоне в штате Аризона.
В ходе учений были задействованы БПЛА, новейшие пушки и робототехника. Также отрабатывалось применение спутников для вычисления координат средств ПВО противника.
Одной из учебных целей стала имитация комплекса "Панцирь-С1" российского производства. Его аналог в ходе манёвров был ликвидирован ракетой Hellfire, которая была выпущена с беспилотника Grey Eagle.
При этом отмечается, что удар нанесли с "рекордно низкой высоты", она составила менее ста метров.
Эти усилия объединяют оружие будущего и возможности, предусмотренные для использования на поле битвы 2030-х годов против почти равных противников, таких как Россия и Китай, - подчёркивается в статье.

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