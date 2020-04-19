Американцы вынудили Перу решиться на "секретный маршрут" ради китайских масок

Как сообщает Reuters, перуанцев очень беспокоит вероятность того, что заказанные в Китае маски могут быть задержаны в других странах. По словам главы государственного оперативного командования по борьбе с коронавирусной инфекцией Пилар Маццетти, с того момента, как в Испании разразился скандал из-за тестов на COVID-19, сделанных в КНР, которые не просто не соответствовали стандартам, но даже показывали слишком высокий процент отрицательных результатов, в Китае находится партия из 300 тысяч тестов, которые были заказаны Перу.

Как предполагает Маццетти, самолёт с гуманитарной помощью, тестами и товарами для индивидуальной защиты вылетит из Китая в ближайшие время, а уже в понедельник или во вторник наступающей недели груз прибудет в Лиму.

"Из-за обстановки в плане безопасности не сказано, какой дорогой поедут тесты. Думаю, что самое благоразумное - это не упоминать об этом. Весь мир в отчаянии", - заявила Маццетти, добавив, что "самолёт будет избегать пролёта через воздушное пространство США".

Напомним, в начале апреля стало известно о том, что Германии не удалось получить 200 тысяч масок, которые были заказаны в Китае. США перехватили их в Бангкоке и забрали себе. И это при том что американская фирма сама продала их немецким властям.

Как пояснило издание Tagesspiegel, производство респираторных масок расположено в Китае, но владельцем является американская компания. Она заключила с немецкими властями контракт на поставку партии из 200 тысяч защитных изделий. Однако в Бангкоке маски были перехвачены и отправлены в США.

О массовых случаях "масочного" грабежа рассказывала и французская газета Libération. Как писало издание, груз, предназначавшийся для французских больниц и домов престарелых, американцы перекупили практически на поле китайского аэродрома перед самой погрузкой в самолёт, заплатив за маски наличными и вдвое больше, чем следовало. Маски стали невероятно редким товаром. Поэтому американцы закупают их везде, где удаётся найти. Они всегда платят наличными, при этом могут даже не осмотреть партию товара.