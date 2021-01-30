Американцы выкрали русский "Панцирь" из Ливии. Секретная миссия вызвала только один вопрос

Вывозили, судя по данным The Times, захваченный на поле боя в Ливии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" на грузовике. Систему, уточняет СМИ, "доставили в целости и сохранности на авиабазу США в Германии в ходе секретной миссии".

Как выяснилось, тайная миссия была заказной. Якобы комплекс тайно вывезли (а фактически выкрали) на фоне опасений, что "Панцирь С-1Э" может попасть в руки ополченцев или контрабандистов оружия.

Американские специалисты, мол, уже изучили российскую систему. Впрочем, времени у них на это было достаточно. Если верить информации в прессе, комплекс был вывезен в июне прошлого года.

Теперь эксперты бьются только над одним вопросом: о каком именно "Панцире" идёт речь? Так, The Drive сообщает о том, что Ливийская национальная армия Хафтара получила ряд этих систем через ОАЭ, которые приобрели отдельную версию.

"В прошлом году также появились фотографии, на которых, как сообщается, показаны образцы стандартного российского типа, который использует шасси грузового автомобиля 8x8 КамАЗ-6560, а также является основной экспортной конфигурацией, находящейся на вооружении ЛНА", - пишет издание.