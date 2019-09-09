Американцы вцепились в Приднестровье

Дерек Хоган снова в гостях у Вадима Красносельского

Тирасполь посетила с рабочим визитом делегация посольства Соединённых Штатов в Молдове во главе с чрезвычайным и полномочным послом США Дереком Хоганом, сообщает пресс-служба президента Приднестровской Молдавской Республики.

Дерек Хоган провёл переговоры с президентом ПМР Вадимом Красносельским, во время которых обсуждались вопросы политики и экономики, а также предстоящая встреча президентов Приднестровья и Молдовы и вопросы, которые будут рассматриваться на этой встрече. Также речь шла о переговорах в формате «5+2», которые намечаются на октябрь этого года.

«Приветствуя находящихся в Приднестровье с рабочим визитом представителей американского посольства, Вадим Красносельский отметил традиционные для приднестровско-американских контактов конструктивизм и плодотворность взаимодействия. Президент ПМР сообщил, что за время, прошедшее с предыдущей встречи с Дереком Хоганом и его коллегами, произошли некоторые события, которые требуют совместного обсуждения», – говорится в сообщении.

«Мы, как и прежде, рассчитываем на конструктив в наших взаимоотношениях. Позиция Приднестровья – это позиция открытости, транспарентности и договороспособности. Мы всегда действуем в интересах людей и считаем это направление приоритетным», – отметил президент Приднестровья Вадим Красносельский, подчеркнув, что все вопросы, которые выносит на обсуждение приднестровская сторона, затрагивают конкретные интересы граждан республики, поэтому они и требуют быстрого решения.

Со своей стороны Дерек Хоган отметил, что у него также накопились вопросы для обсуждения в связи с тем, что посольство США участвует в переговорном процессе в формате «5+2», и он благодарен президенту Приднестровья за предоставленную возможность обменяться мнениями. Стороны также договорились продолжать рабочий диалог по мере необходимости.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев также провёл рабочую встречу с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Главной темой встречи была ситуация в переговорном процессе Молдовы и Приднестровья.

Виталий Игнатьев обратил внимание главы миссии ОБСЕ на существование большого количества вопросов, которые до сих пор не урегулированы. Причину Игнатьев видит в низкой динамике встреч рабочих групп, которые решают проблемы намного медленнее, чем они возникают. На следующей неделе запланирована встреча представителей по политическим вопросам, на которую Тирасполь возлагает большие надежды в плане решения многих проблем.