Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбир...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сде...
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украин...
Главная / Украина

Американцы втридорога сбывают Украине бэушные атомные блоки для АЭС

03 декабря 2021, 15:45  •  225 • Украина

После покупки устаревшего ледокола в Британии и надувного флота в США, Украина перешла к приобретению атомных блоков. Не так давно компания Westinghouse и НАЭК «Энергоатом» подписали договор о строительстве новых реакторов.

Дескать, долой российские ТВЭЛы, да здравствует американское топливо. А что на самом деле? А то, что ничего Westinghouse в Украине строить не будет – «партнерам» просто нужно кому-то втюхать два комплекта б\у оборудования реакторов. Устанавливать его будет Украина самостоятельно. Или просто выбросит, если не найдет немалые деньги для строительства. Собственно, американцев это уже не интересует…

При этом, в договоре речь идет о 14 новых реакторах при явной неспособности Украины достроить даже один. То есть, изначально у договаривающихся сторон были разные цели и задачи. Westinghouse надо продать да подороже два комплекта оборудования реакторов АР1000, оставшихся от провалившегося строительства в США. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС.

При этом Westinghouse строить реакторы в Украине и не планирует. От слова совсем. Попытка построить что-либо самостоятельно в США привела к банкротству компании, дикому (более, чем вдвое) перерасходу средств и срыву всех назначенных сроков.

Урок усвоен: больше Westinghouse в генеральные подрядчики не лезет. На сегодняшний день официальная позиция компании: лучше контролировать процесс строительства, а в будущем поставлять свое топливо. Кому? Нищей Украине, которая восьмой год ведет борьбу со всеми российскими товарами и мечтает слезть с русской «атомной иглы». Вот на этой русофобии и играют все кому не лень. Надо сбыть ржавые катера? Украине нужен флот для отражения путинских атак с моря. Необходимо загнать использованное оборудование для АЭС? Патриоты не должны пользоваться агрессорским ядерным топливом. Аргументы такого уровня прекрасно «хавают» патриоты, ну а западные «партнеры» наживаются на таких сделках.

«Украина имеет сильную ядерную промышленность, включая конструкторов и поставщиков. Это вселяет большую уверенность в способность «Энергоатома» и Westinghouse успешно поставить запланированные блоки AP1000, используя уроки, извлеченные из шести других блоков AP1000 Westinghouse (о двух брошенных скромно забыли), а также богатую историю НАЭК по строительству и эксплуатации реакторов с водой под давлением», - хвалят украинских атомщиков американцы.


Заодно в Штатах уточнили, что график строительства и сроки ввода в эксплуатацию новых реакторов относятся к компетенции «Энергоатома», и именно он будет «нести главную ответственность за эти направления». Правда, есть одно но: нет денег. А значит, Киеву снова придется залазить в долги. Причем, в долги к государству. Если для обеспечения сделки Westinghouse попробует привлечь финансирование от американского Эксимбанка и Международной финансовой корпорации развития США, то «Энергоатом» пытается получить госгарантии под сделку. А значит, впереди у атомщиков и челобитная, и принятие закона Украины о выделении госгарантий под эту сомнительную сделку: ведь американские блоки, по сверхоптимистичному сценарию, будут только после 2028 года. Впрочем, украинских правителей-временщиков это мало волнует. Главное, «хапнуть» из казны денег и уехать жить в Лондон.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



225
Источник
Похожие новости
02 декабря 2021, 17:00
Минобороны Украины намеревается отправить родственников воюющих на Донбассе военных на левобережную часть страны
01 декабря 2021, 15:55
Экомайдан против газового соглашения Сербии и России
01 декабря 2021, 18:15
Украинцы сдают гривну. Эпилог Зеленского
02 декабря 2021, 22:50
Луценко перенёс «госпереворот» на 20-е числа января
01 декабря 2021, 20:00
«Фрукт созрел»: Зеленский заявил о готовности договариваться с Россией
02 декабря 2021, 17:00
Зеленский санкционировал убийство мигрантов?
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2021, 05:50
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
03 декабря 2021, 02:20
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курилах
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
03 декабря 2021, 09:55
Украинский разведчик одним фактом осадил панику из-за "нападения России"
03 декабря 2021, 07:35
Американский эксперт родом из Ялты объяснил, почему Украина "отдала" Крым Р...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2021, 17:00
Минобороны Украины намеревается отправить родственников воюющих на Донбассе военных на левобережную часть страны
27 ноября 2021, 08:40
Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
03 декабря 2021, 02:20
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курилах
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
01 декабря 2021, 17:40
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбирайтесь сами
29 ноября 2021, 09:05
После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.