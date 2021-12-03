Американцы втридорога сбывают Украине бэушные атомные блоки для АЭС • 225 • Украина

После покупки устаревшего ледокола в Британии и надувного флота в США, Украина перешла к приобретению атомных блоков. Не так давно компания Westinghouse и НАЭК «Энергоатом» подписали договор о строительстве новых реакторов.



Дескать, долой российские ТВЭЛы, да здравствует американское топливо. А что на самом деле? А то, что ничего Westinghouse в Украине строить не будет – «партнерам» просто нужно кому-то втюхать два комплекта б\у оборудования реакторов. Устанавливать его будет Украина самостоятельно. Или просто выбросит, если не найдет немалые деньги для строительства. Собственно, американцев это уже не интересует…



При этом, в договоре речь идет о 14 новых реакторах при явной неспособности Украины достроить даже один. То есть, изначально у договаривающихся сторон были разные цели и задачи. Westinghouse надо продать да подороже два комплекта оборудования реакторов АР1000, оставшихся от провалившегося строительства в США. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС.



При этом Westinghouse строить реакторы в Украине и не планирует. От слова совсем. Попытка построить что-либо самостоятельно в США привела к банкротству компании, дикому (более, чем вдвое) перерасходу средств и срыву всех назначенных сроков.



Урок усвоен: больше Westinghouse в генеральные подрядчики не лезет. На сегодняшний день официальная позиция компании: лучше контролировать процесс строительства, а в будущем поставлять свое топливо. Кому? Нищей Украине, которая восьмой год ведет борьбу со всеми российскими товарами и мечтает слезть с русской «атомной иглы». Вот на этой русофобии и играют все кому не лень. Надо сбыть ржавые катера? Украине нужен флот для отражения путинских атак с моря. Необходимо загнать использованное оборудование для АЭС? Патриоты не должны пользоваться агрессорским ядерным топливом. Аргументы такого уровня прекрасно «хавают» патриоты, ну а западные «партнеры» наживаются на таких сделках.



«Украина имеет сильную ядерную промышленность, включая конструкторов и поставщиков. Это вселяет большую уверенность в способность «Энергоатома» и Westinghouse успешно поставить запланированные блоки AP1000, используя уроки, извлеченные из шести других блоков AP1000 Westinghouse (о двух брошенных скромно забыли), а также богатую историю НАЭК по строительству и эксплуатации реакторов с водой под давлением», - хвалят украинских атомщиков американцы.



Заодно в Штатах уточнили, что график строительства и сроки ввода в эксплуатацию новых реакторов относятся к компетенции «Энергоатома», и именно он будет «нести главную ответственность за эти направления». Правда, есть одно но: нет денег. А значит, Киеву снова придется залазить в долги. Причем, в долги к государству. Если для обеспечения сделки Westinghouse попробует привлечь финансирование от американского Эксимбанка и Международной финансовой корпорации развития США, то «Энергоатом» пытается получить госгарантии под сделку. А значит, впереди у атомщиков и челобитная, и принятие закона Украины о выделении госгарантий под эту сомнительную сделку: ведь американские блоки, по сверхоптимистичному сценарию, будут только после 2028 года. Впрочем, украинских правителей-временщиков это мало волнует. Главное, «хапнуть» из казны денег и уехать жить в Лондон.

После покупки устаревшего ледокола в Британии и надувного флота в США, Украина перешла к приобретению атомных блоков. Не так давно компания Westinghouse и НАЭК «Энергоатом» подписали договор о строительстве новых реакторов.Дескать, долой российские ТВЭЛы, да здравствует американское топливо. А что на самом деле? А то, что ничего Westinghouse в Украине строить не будет – «партнерам» просто нужно кому-то втюхать два комплекта б\у оборудования реакторов. Устанавливать его будет Украина самостоятельно. Или просто выбросит, если не найдет немалые деньги для строительства. Собственно, американцев это уже не интересует…При этом, в договоре речь идет о 14 новых реакторах при явной неспособности Украины достроить даже один. То есть, изначально у договаривающихся сторон были разные цели и задачи. Westinghouse надо продать да подороже два комплекта оборудования реакторов АР1000, оставшихся от провалившегося строительства в США. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС.При этом Westinghouse строить реакторы в Украине и не планирует. От слова совсем. Попытка построить что-либо самостоятельно в США привела к банкротству компании, дикому (более, чем вдвое) перерасходу средств и срыву всех назначенных сроков.Урок усвоен: больше Westinghouse в генеральные подрядчики не лезет. На сегодняшний день официальная позиция компании: лучше контролировать процесс строительства, а в будущем поставлять свое топливо. Кому? Нищей Украине, которая восьмой год ведет борьбу со всеми российскими товарами и мечтает слезть с русской «атомной иглы». Вот на этой русофобии и играют все кому не лень. Надо сбыть ржавые катера? Украине нужен флот для отражения путинских атак с моря. Необходимо загнать использованное оборудование для АЭС? Патриоты не должны пользоваться агрессорским ядерным топливом. Аргументы такого уровня прекрасно «хавают» патриоты, ну а западные «партнеры» наживаются на таких сделках.«Украина имеет сильную ядерную промышленность, включая конструкторов и поставщиков. Это вселяет большую уверенность в способность «Энергоатома» и Westinghouse успешно поставить запланированные блоки AP1000, используя уроки, извлеченные из шести других блоков AP1000 Westinghouse (о двух брошенных скромно забыли), а также богатую историю НАЭК по строительству и эксплуатации реакторов с водой под давлением», - хвалят украинских атомщиков американцы.Заодно в Штатах уточнили, что график строительства и сроки ввода в эксплуатацию новых реакторов относятся к компетенции «Энергоатома», и именно он будет «нести главную ответственность за эти направления». Правда, есть одно но: нет денег. А значит, Киеву снова придется залазить в долги. Причем, в долги к государству. Если для обеспечения сделки Westinghouse попробует привлечь финансирование от американского Эксимбанка и Международной финансовой корпорации развития США, то «Энергоатом» пытается получить госгарантии под сделку. А значит, впереди у атомщиков и челобитная, и принятие закона Украины о выделении госгарантий под эту сомнительную сделку: ведь американские блоки, по сверхоптимистичному сценарию, будут только после 2028 года. Впрочем, украинских правителей-временщиков это мало волнует. Главное, «хапнуть» из казны денег и уехать жить в Лондон. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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