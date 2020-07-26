Американцы вторглись в консульство КНР: Предупреждение из Пекина пришло тут же

Китай обрушился с обвинениями на США после того как американские чиновники незаконно проникли на территорию китайского консульства в Хьюстоне. С жёсткими заявлениями выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Речь идёт о генконсульстве КНР в Хьюстоне. Оно было закрыто по требованию США, поэтому китайские дипломаты покинули здание. Однако не прошло и 40 минут, как на территорию явились сотрудники госдепа США. Они без какого-либо разрешения проникли в здание, сообщает газета Houston Chronicle.

Представитель МИД Китая выступил с резким заявлением, в котором напомнил, что в соответствии с международным правом здание генерального консульства Китая в Хьюстоне является территорией дипломатического консульства, а также государственной собственностью КНР. В этой связи Пекин выражает резкое недовольство и решительный протест за насильственное вторжение американской стороны. Китайская сторона уже сделала США строгое предупреждение.

"Китай в связи с этим предпримет законные и необходимые ответные меры", - подытожил представитель МИД КНР.

Напомним, что США уже не первый раз проявляют подобное дипломатическое хамство. В 2017 году американцы устроили аналогичную провокацию в отношении российских дипломатических представительств. Ещё тогда многие эксперты предсказывали, что теперь ничья дипсобственность в США не застрахована от произвола со стороны Вашингтона.