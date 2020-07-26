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Американцы вторглись в консульство КНР: Предупреждение из Пекина пришло тут же
26 июля 2020, 14:05 • 192 • Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне. "Китай в связи с этим предпримет законные и необходимые ответные меры", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Поднебесной.
Китай обрушился с обвинениями на США после того как американские чиновники незаконно проникли на территорию китайского консульства в Хьюстоне. С жёсткими заявлениями выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Речь идёт о генконсульстве КНР в Хьюстоне. Оно было закрыто по требованию США, поэтому китайские дипломаты покинули здание. Однако не прошло и 40 минут, как на территорию явились сотрудники госдепа США. Они без какого-либо разрешения проникли в здание, сообщает газета Houston Chronicle.
Представитель МИД Китая выступил с резким заявлением, в котором напомнил, что в соответствии с международным правом здание генерального консульства Китая в Хьюстоне является территорией дипломатического консульства, а также государственной собственностью КНР. В этой связи Пекин выражает резкое недовольство и решительный протест за насильственное вторжение американской стороны. Китайская сторона уже сделала США строгое предупреждение.
Напомним, что США уже не первый раз проявляют подобное дипломатическое хамство. В 2017 году американцы устроили аналогичную провокацию в отношении российских дипломатических представительств. Ещё тогда многие эксперты предсказывали, что теперь ничья дипсобственность в США не застрахована от произвола со стороны Вашингтона.
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