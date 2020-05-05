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Американцы встряли? Военкор уличил солдата США в докладе русскому генералу в Сирии

05 мая 2020, 12:10  •  88 • Политика
Военный корреспондент Александр Сладков уличил солдата США в докладе русскому генералу в Сирии. Он даже поделился фотографией, иллюстрирующей этот процесс. "Американцы встряли?" - поинтересовался Сладков.
В своём Telegram-канале Сладков опубликовал снимок агентства Agence France-Presse, на котором изображены военные. Один из солдат отдаёт приветствие старшему по званию. Военкор рассмотрел на фотографии заместителя командующего ВДВ России генерала Анатолия Концевого.
Сладков пишет, что в Пентагоне есть досье на российского генерала, однако он решил рассказать о некоторых деталях. Сладков пояснил, что Концевой заработал достижения "с кончика шпаги", а не благодаря чьей-то протекции. Этот генерал вполне может посетить спортзал, где легко проведёт спарринг с курсантом на боксёрском ринге, а потом примет душ и вернётся к исполнению служебных обязанностей.
Военкор рассказал: Анатолий Концевой был командиром полка спецназа, заместителем командира 76-й дивизии. У него обширный боевой опыт, а для преодоления полумарафонской дистанции этому военному российской армии не нужны какие-то сборы и подготовка. Военкор вспомнил интересный случай, связанный с генералом. Когда Концевой был начальником Рязанского десантного училища, он уличил в курении одного из курсантов среднеазиатского происхождения, который учился на спецфакультете. Начальник военного училища заставил парня отжиматься и приседать "до упаду". Чуть позже выяснилось, что молодой человек вполне имел право на вредную привычку. Он был не курсантом, а гастарбайтером, который на территории учебного заведения клал плитку.
"А что касается доклада американцев генералу Концевому... Не иначе тоже с курением встряли", - пошутил военкор Сладков.

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