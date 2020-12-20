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Американцы вспомнили о легендарных русских миномётах

20 декабря 2020, 08:30  •  160 • В мире
Эксперт по военным вопросам из Мичигана Питер Сучиу вспомнил о легендарных русских миномётах, с помощью которых красноармейцы били немцев. Именно благодаря этому вооружению советскими воинами и была выиграна Великая Отечественная война.
На страницах издания The National Interest Сучиу рассказывает о том, как русские при помощи своих легендарных миномётов обратили в бегство лучшую европейскую армию времён Второй мировой войны.
Миномёты использовались как поддержка пехоты. Они не были изобретением XX века, но во Второй мировой нередко становились решающей силой в бою. В основном советская армия использовала 50-миллиметровые РМ41 и РМ40, 82-миллиметровые ВМ-40, ВМ-41, БМ-37, 107-миллиметровые ГВПМ38, а также 120-миллиметровые ПМ38.
Автор рассказывает о технических характеристиках этого и некоторого другого вооружения. Так, много на вооружении было 50-миллиметровых миномётов. Увы, такому оружию не хватало огневой мощи, поэтому предпочтительнее оказывались 82-миллиметровые миномёты.
В конце 1941 года началось потоковое производство миномёта 82-БМ-41. Его колёсную базу можно было отделить, а опорная плита имела арочную конструкцию. Во время стрельбы приходилось снимать колёса, зато в целом миномёт был очень мобилен. Весил он около 70 килограммов, длина составляла 141 сантиметр.
Особое внимание эксперт уделяет так называемому "миномёту-лопате". Это 37-миллиметровый лёгкий пехотный миномёт, который применялся далеко не в каждом бою. Его производили с 1939 года и до конца 1941-го. Лопатную часть можно было использовать по назначению или же во время боя как опорную плиту.
"Идея состояла в том, что такие миномёты могли обеспечить огневую поддержку пехоте, а управлять им мог один солдат. У него не было никакого прицельного устройства, и вместо этого солдаты сами должны были наводить его на цель и производить выстрел", - пишет Питер Сучиу.
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