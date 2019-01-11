«Американцы возлагают вину на Трампа»: как меняется ситуация внутри США из-за затянувшегося шатдауна

Приостановка работы правительства наносит серьёзный ущерб экономике США, считают экономисты. Между тем представители ведомств, которые пострадали от шатдауна, сообщают, что их сотрудники уже испытывают финансовые трудности и начинают увольняться. Эксперты отмечают, что президенту США Дональду Трампу необходимо решить эту проблему как можно скорее. Аналитики подчёркивают, что многие американцы возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию именно на главу Белого дома.

Федеральное правительство США не работает уже 20-й день. В результате сотрудники целого ряда правительственных служб и организаций всё это время не получают заработную плату и находятся в вынужденном неоплачиваемом отпуске.

Напомним, такая ситуация сложилась из-за невозможности администрации Дональда Трампа и конгресса США согласовать бюджет на 2019 год. Президент требует выделения $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, против чего категорически выступают законодатели от Демократической партии. Невозможность согласовать бюджет привела к шатдауну — частичной остановке работы правительства.

Временные меры

Газета The Washington Post сообщила, что руководство Береговой охраны США разослало своим сотрудникам специальные брошюры с советами по «управлению финансами в период вынужденного отпуска». Из 8,5 тыс. гражданских сотрудников службы 6,4 тыс. находятся в вынужденном отпуске. Работу продолжают 2,1 тыс. служащих, последний раз они получали заработную плату 22 декабря. Около 41 тыс. членов береговой охраны, которые являются военнослужащими, продолжают несение службы без денежного довольствия также с 22 декабря.

В брошюре оставшимся без работы специалистам предлагают поправить своё финансовое положение, распродавая ненужные вещи, а также заняться подработкой — к примеру, стать няней для детей.

Однако сами сотрудники береговой охраны и члены их семей отнеслись к таким предложениям скептически.

«Браться за случайную работу и продавать то, что нам уже не нужно, — решение временное. Так денег на оплату жилья не соберёшь», — приводит The Washington Post слова супруги одного из служащих береговой охраны в Сиэтле.

Безопасность без зарплаты

Похожая ситуация сложилась и в Администрации транспортной безопасности США (АТБ), которая занимается защитой аэропортов и пассажирских авиаперевозок. Представитель организации в профсоюзе бюджетных работников Хайдрик Томас сообщил, что служащие начинают увольняться из-за чрезмерной задержки заработной платы.

«Каждый день сотрудники звонят и говорят мне о своей крайне тяжёлой финансовой ситуации и о том, что им нужна зарплата. Некоторые уже ушли с государственной службы, а многие планируют уйти из-за приостановки финансирования», — приводит слова Томаса USA Today.

Сотрудница Администрации транспортной безопасности США проверяет документы у прибывающих в Вашингтон пассажиров.

Reuters

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Он также заявил, что такое положение дел представляет «серьёзную угрозу» для пассажирских авиаперевозок, так как у АТБ недостаточно стажёров и потенциальных кандидатов, которыми можно было бы заменить уволившихся сотрудников.

«У наших сотрудников за плечами колоссальная подготовка, они присягнули защищать нашу страну. Они специально обучены проверять пассажиров и справляются с этим лучше, чем сотрудники частных охранных агентств. Но мы рискуем их потерять из-за того, что не платим им за тяжёлую и опасную работу», — добавил Хайдрик Томас.

Риск для потребителей

Практически полностью остановило свою работу и Управление по санитарному надзору, сообщает издание The Hill. Оставшиеся сотрудники продолжают проверку только импортируемой продукции, а также производителей, чьи товары ранее попадали в поле зрения службы.

Обычно служба проводит до 160 проверок предприятий пищевой промышленности и общепита в неделю, выявляя наличие опасных патогенов и возбудителей болезней, соблюдение правил гигиены и осуществляя санитарный контроль. Сейчас, по информации The Washington Post, управление проводит не более 10 проверок в неделю.

Комиссар управления Скотт Готтлиб заявил, что постарается вызвать из вынужденного отпуска необходимое число сотрудников, чтобы провести проверки в предприятиях с высокой долей риска (например, по изготовлению продуктов из рыбы или молока).

«Мы делаем всё возможное, чтобы снизить риск для потребителей во время шатдауна», — приводит его слова The Hill.

Чрезвычайный вариант

Времени на разрешение сложившейся ситуации у администрации Трампа осталось немного, а ситуация ухудшается с каждым днём, отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«Экономисты утверждают, что шатдаун обходится Америке в $1,2 млрд в неделю. Темп роста ВВП замедлился на 0,05%. Минфин США испытывает трудности с размещением казначейских бумаг, а комиссия по ценным бумагам не может обеспечивать проведение первичных эмиссий акций, что затрагивает корпоративный сектор американской экономики. Около 320 тыс. федеральных служащих находятся в вынужденном отпуске, ещё 480 тыс. работают без зарплаты. Агентство Finch заявляет, что если такая ситуация сохранится до 1 марта, кредитный рейтинг США может быть понижен», — пояснил эксперт.

Из-за остановки правительственных служб, на Национальной аллее Вашингтона скапливается мусор.

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Владимир Васильев полагает, что администрация Трампа и Республиканская партия начинают осознавать тяжесть сложившегося экономического положения, поэтому единственным вариантом, который поможет Трампу разблокировать работу федеральных служб, остаётся объявление чрезвычайного положения.

«Это позволит прибегнуть к внебюджетным средствам для строительства стены на границе с Мексикой, минуя конгресс США. Скорее всего, учитывая чрезвычайное положение, эти средства будут выделены из бюджета Министерства обороны», — пояснил политолог.

По мнению Васильева, ближайшие дни станут критическими для Дональда Трампа.

«Он уже окончательно разошёлся во взглядах с лидерами демократов, которые ясно дали понять, что не намерены выделять деньги на возведение стены. Тем самым они поставили Трампа перед необходимостью введения чрезвычайного положения. Продолжать разговоры на Капитолийском холме бессмысленно — никаких точек соприкосновения там нет», — подчеркнул Васильев.

Политический капитал

Владимир Васильев отмечает, что на данный момент демократы выигрывают от сложившегося положения, ведь большинство американцев возлагают вину за шатдаун на администрацию Трампа. Это может стоить Республиканской партии избирателей, отмечает эксперт.

«Опросы говорят о том, что более 50% американцев не поддерживают остановку работы правительства и считают, что в ней виноваты Трамп и республиканцы. При этом только 32% американцев утверждают, что ответственность лежит на демократах», — пояснил Васильев.

Кроме того, шатдаун уже начинает влиять и на внешнеполитическую повестку Белого дома. Так, Трамп заявил, что отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.

«Из-за неуступчивости демократов относительно безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны я (при всём уважении) отменяю свою очень важную поездку в Давос», — написал он в Twitter.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 января 2019 г.

«Возмущение в обществе»

Трамп грозился затянуть шатдаун на месяцы и даже годы, но ситуация, очевидно, требует скорейшего разрешения, пояснил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ политолог Юрий Рогулёв.

«Главное здесь — отнюдь не зарплата федеральных служащих, им её потом компенсируют. Затягивание принятия бюджета может привести к тому, что огромное количество пенсионеров и граждан, которые пользуются программами социальной поддержки, могут не получить свои пособия. Это вызовет невероятный скандал и возмущение в обществе», — отметил политолог.

В США у подавляющего большинства пенсионеров нет иных источников дохода, кроме пенсионного пособия, а само количество пенсионеров исчисляется десятками миллионов, напомнил Юрий Рогулёв.

«Сейчас коса нашла на камень: республиканцы не намерены принимать бюджет без статьи о стене, а демократы наотрез отказываются её туда включать. Ситуация продолжает ухудшаться. Для пенсионеров и малоимущих людей, которые получают пособия по соцстрахованию, а также медицинские пособия Medicare и Medicaid, продолжение шатдауна станет серьёзным ударом — они не получат пенсий, талонов на питание и не смогут обратиться за медицинской помощью», — заключил эксперт.