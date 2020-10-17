Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Вот такая она «самая сильная»…
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят обща...
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
Главная / Украина

«Американцы, вон из Белоруссии!» – храбрые киевляне вышли к посольству США

17 октября 2020, 18:55  •  71 • Украина

В Киеве представители белорусской общины «Сябры Волыни» вышли на пикет под посольство США с требованиями к американцам прекратить поддержку Беломайдана. Беспорядки, во главе которых стоит марионеточная предводительница протестов Светлана Тихановская, тайно курируются Rand Corporation – теневой структурой Госдепа, заявили манифестанты.

Об этом сообщается на странице в «Facebook» руководителя организации Михаила Кононовича.

Люди, несмотря на проливной дождь, вышли с белорусскими государственными флагами под лозунгом «Руки прочь от Белоруссии». Кроме того, участники пикета скандировали: «США – это война на Донбассе, США – это война в Белоруссии!», «Американцы, вон из Белоруссии!», «Корпорация Rand –это война!».

«Мы, этнические белорусы, украинцы, все понимаем, какая ситуация сейчас разворачивается в Белоруссии, – заявил Михаил Конович. – Корпорация Rand через американский Госдеп действует на территории нашей исторической Родины. Они хотят ввязать Белоруссию в гражданскую войну и хаос, поссорить с соседями и развязать войну с соседями».

«Не нужно лезть к нам в Республику Беларусь, мы знаем, кто такой Госдеп, корпорация Rand, кто такой Сорос. Мы против и заявляем всему миру: руки прочь от Белоруссии!» – добавил руководитель общины.

Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что именно Rand подогревает антироссийские настроения на Украине, осуществляет поддержку несанкционированных акций либералов в Москве и ведет кампанию против достройки «Северного потока-2» в Европе, что уже стало причиной скандала в Бундестаге.





Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
17 октября 2020, 07:55
Зрада: В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова
16 октября 2020, 18:10
Как на Украине «сало уронили»
16 октября 2020, 19:05
Аналитик объяснил, почему прогноз МВФ о вымирании Украины правдив
17 октября 2020, 01:30
Выборы в Молдове: ЕС призывает голосовать за Майю Санду
17 октября 2020, 17:05
В Одессе вернут улицы Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии
17 октября 2020, 18:55
«Американцы, вон из Белоруссии!» – храбрые киевляне вышли к посольству США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2020, 19:10
Пятая колонна в два миллиона: Турецкая армия уже в России
11 октября 2020, 21:45
Сеанс разоблачения Зеленского стал хитом: "Не надо вестись"
11 октября 2020, 23:35
Последнее спасение – серебро: США готовятся к отказу от доллара
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
15 октября 2020, 04:35
Вот такая она «самая сильная»…
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку
11 октября 2020, 14:25
Скажите спасибо Путину: за что Армения должна благодарить Россию - заявление Алиева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.