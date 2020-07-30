Американцы внезапно "отдали" Японии российские острова

В одном из материалов американского CNN была опубликована карта с российскими островами, но почему-то в составе Японии. Искажённая карта была размещена в статье о деятельности Военно-воздушных сил Японии.

В материале содержалась карта японского Минобороны с указанием маршрутов полётов российских и китайских самолётов. Отмечалось, что из-за пролёта воздушных судов японцы вынуждены были отправлять свои борты на перехват.

Согласно этой карте, Итуруп, Кунашир и Шикотан почему-то японские, а не российские.

Впрочем, передаёт РИА ФАН, причины этого искажения объяснимы: Токио не признаёт принадлежность островов России.

В Японии эти территории называют "северными".

Напомним, что Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил.