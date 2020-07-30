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Американцы внезапно "отдали" Японии российские острова

30 июля 2020, 16:05  •  98 • В мире
CNN опубликовал карту с Южными Курилами в составе Японии. В одном из материалов была опубликована карта, в которой Итуруп, Кунашир и Шикотан внезапно были помечены как японские территории.
В одном из материалов американского CNN была опубликована карта с российскими островами, но почему-то в составе Японии. Искажённая карта была размещена в статье о деятельности Военно-воздушных сил Японии.
В материале содержалась карта японского Минобороны с указанием маршрутов полётов российских и китайских самолётов. Отмечалось, что из-за пролёта воздушных судов японцы вынуждены были отправлять свои борты на перехват.
Согласно этой карте, Итуруп, Кунашир и Шикотан почему-то японские, а не российские.
Впрочем, передаёт РИА ФАН, причины этого искажения объяснимы: Токио не признаёт принадлежность островов России.
В Японии эти территории называют "северными".
Напомним, что Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил.

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