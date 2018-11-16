Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Санкции Запада могли «съесть» до 10% экономики России - Bloomberg
«Продолжение кампании по очернению России»: В Чечне объяснили появление Рамзана ...
«Крайне опасный прецедент»: могли ли власти США скрывать официальное обвинение п...
Станкевич ОШАРАШИЛ всех: "СССР просчитался и поэтому проиграл!" Вечер ...
Главная / В России

Американцы в Сирии сделали из лагеря беженцев - лагерь смерти

16 ноября 2018, 23:54  •  43 • В России

"Гуманитарная ситуация в лагере «Эр-Рукбане» достигла критического уровня, нет воды и электричества, мусор не вывозится. А все продовольствие, которое отправляется беженцам международными организациями, захватывается боевиками", - заявил в пятницу на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов.

По данным ООН в Рукбан недавно было доставлено более 450 тонн гуманитарной помощи. В итоге часть груза была захвачена незаконными вооруженными формированиями, контролирующими лагерь, и до нуждающихся просто не дошла.

"Отмечены случаи попадания в "продуктовое" рабство по причине отсутствия денег у беженцев. Так же хочу отметить, что общая численность временно перемещенных лиц, находящихся в нем составляет порядка 50 тысяч человек, из которых около 6 тысяч, - боевики подконтрольной США группировки "Магавир Эс-Саура", - добавил представитель Минобороны РФ.

По данным Минздрава России в лагере "Рукбан" за прошедший месяц из-за болезней и отсутствия медицинской помощи погибли более 100 человек.

Напомним, США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и действуют без разрешения властей страны. Несмотря на почти полное уничтожение террористов в стране до сих находятся около 2 тысяч американских военных. В Москве и Дамаске не раз указывали на то, что борьба США с террористами ведется в нарушение международных норм и используется как повод для оккупации части Сирии.

Минобороны РФ призвало мировое сообщество повлиять на США в вопросе "Эр-Рукбана".

"ООН и все мировое сообщество должны инициировать прекращение незаконной оккупации 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа, на которой находится лагерь беженцев "Эр- Рукбан" в Сирии, чтобы спасти находящихся там людей", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

43
Источник
Похожие новости
15 ноября 2018, 21:54
Депутата неожиданно пощекотали в ухо во время заседания Госдумы
16 ноября 2018, 01:09
Геннадий Онищенко: В думскую столовую вообще не хожу. Я же главсанврач страны, хоть и бывший!
15 ноября 2018, 23:24
Транспортный высокоплан: на что будет способен новейший самолёт ВКС России Ил-276

16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
15 ноября 2018, 18:39
«Оппозиционер-бизнесмен»: Навальный обещал задержанным на митингах по 10 тысяч евро. Но деньги получил только сам
16 ноября 2018, 23:54
Американцы в Сирии сделали из лагеря беженцев - лагерь смерти
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
12 ноября 2018, 14:24
На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»
16 ноября 2018, 10:54
Версия украинских журналистов: Петр Порошенко готовится к побегу из Украины
11 ноября 2018, 18:54
Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
10 ноября 2018, 23:24
США запустили модернизированную ракету. В конечном итоге – в Россию
14 ноября 2018, 15:09
Причины гибели фрегата НАТО: Непрофессионализм на фоне наглости
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издевательствах начальства
12 ноября 2018, 02:54
Запад душит Россию по сценарию Первой мировой войны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.