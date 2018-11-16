Американцы в Сирии сделали из лагеря беженцев - лагерь смерти

"Гуманитарная ситуация в лагере «Эр-Рукбане» достигла критического уровня, нет воды и электричества, мусор не вывозится. А все продовольствие, которое отправляется беженцам международными организациями, захватывается боевиками", - заявил в пятницу на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов.

По данным ООН в Рукбан недавно было доставлено более 450 тонн гуманитарной помощи. В итоге часть груза была захвачена незаконными вооруженными формированиями, контролирующими лагерь, и до нуждающихся просто не дошла.

"Отмечены случаи попадания в "продуктовое" рабство по причине отсутствия денег у беженцев. Так же хочу отметить, что общая численность временно перемещенных лиц, находящихся в нем составляет порядка 50 тысяч человек, из которых около 6 тысяч, - боевики подконтрольной США группировки "Магавир Эс-Саура", - добавил представитель Минобороны РФ.

По данным Минздрава России в лагере "Рукбан" за прошедший месяц из-за болезней и отсутствия медицинской помощи погибли более 100 человек.

Напомним, США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и действуют без разрешения властей страны. Несмотря на почти полное уничтожение террористов в стране до сих находятся около 2 тысяч американских военных. В Москве и Дамаске не раз указывали на то, что борьба США с террористами ведется в нарушение международных норм и используется как повод для оккупации части Сирии.

Минобороны РФ призвало мировое сообщество повлиять на США в вопросе "Эр-Рукбана".

"ООН и все мировое сообщество должны инициировать прекращение незаконной оккупации 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа, на которой находится лагерь беженцев "Эр- Рукбан" в Сирии, чтобы спасти находящихся там людей", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.