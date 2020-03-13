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Американцы в панике скупили авиабилеты, по-своему истолковав слова Трампа
13 марта 2020, 00:35 • 10 • Политика
Любые деньги за последний билет в Америку. Граждане США в панике покидают ЕС после речи Трампа, слишком буквально поняв его слова.
Граждане США в панике скупили все авиабилеты из Европы в Америку, чтобы успеть попасть домой до наступления пятницы 13 марта. Причиной этого стала недавняя речь президента США Дональда Трампа, сообщает корреспондент New York Times Майк Макинтри.
Глава Белого дома объявил, что в связи со вспышкой коронавируса в ЕС в пятницу 13 марта вступает в силу запрет на "все рейсы из Европы". При этом речь шла о запрете транзита для пассажиров, не являющихся гражданами США. Однако американцы поняли слова президента слишком буквально и решили, что с пятницы в США перестанут пускать вообще все авиарейсы.
После этого журналист попытался срочно приобрести авиабилеты в США. По его словам, он видел, как цены за билеты росли прямо у него на глазах. В итоге ему всё-таки удалось заполучить заветный билет, однако его цена превысила сумму его месячного платежа по ипотеке. При этом в авиакомпании ему рассказали, что один американец потратил 20 000 долларов, чтобы покинуть Европу в первые часы после речи Трампа.
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