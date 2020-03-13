Американцы в панике скупили авиабилеты, по-своему истолковав слова Трампа

Граждане США в панике скупили все авиабилеты из Европы в Америку, чтобы успеть попасть домой до наступления пятницы 13 марта. Причиной этого стала недавняя речь президента США Дональда Трампа, сообщает корреспондент New York Times Майк Макинтри.

Глава Белого дома объявил, что в связи со вспышкой коронавируса в ЕС в пятницу 13 марта вступает в силу запрет на "все рейсы из Европы". При этом речь шла о запрете транзита для пассажиров, не являющихся гражданами США. Однако американцы поняли слова президента слишком буквально и решили, что с пятницы в США перестанут пускать вообще все авиарейсы.

Обеспокоенные родственники разбудили меня в 2:15 ночи по парижскому времени и сообщили, что "Трамп запретил все перелеты из Европы". Я включил телевизор и увидел, что так оно и есть, - пишет Майк Макинтри в Twitter.

После этого журналист попытался срочно приобрести авиабилеты в США. По его словам, он видел, как цены за билеты росли прямо у него на глазах. В итоге ему всё-таки удалось заполучить заветный билет, однако его цена превысила сумму его месячного платежа по ипотеке. При этом в авиакомпании ему рассказали, что один американец потратил 20 000 долларов, чтобы покинуть Европу в первые часы после речи Трампа.