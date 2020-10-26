Американцы в панике скупают оружие перед выборами: "Это тревожная тенденция"

В преддверии президентских выборов в США - бум продаж оружия и защитной экипировки. Как отмечает автор Zero Hedge Тайлер Дарден, это тревожная тенденция.

Особый спрос на оружие зафиксирован на юге страны. Согласно отчету Bloomberg, "менее чем за две недели до дня выборов объём заказов увеличивается.

Покупатели чаще всего интересуются противогазами и экипировкой, оптическими лазерами. По данным статистики, с прошлого года объём покупок через интернет вырос в 20 раз.

Основатель магазина тактического снаряжения Роман Зражевский, оценивая беспрецедентный интерес, отмечает, что, по всей видимости, для американцев не имеет значения, кто будет избран.

Вне зависимости от результата выборов найдутся люди, которые будут недовольны результатом.

Кроме того, в связи с грядущими событиями возник даже тренд "выживальщика" - survivalist look.

Поклонники этой новой формы патриотизма предпочитают бронежилеты, противогазы высокого класса и тактическую одежду и аксессуары для оружия.

Один из высокопоставленных чиновников DHS, бывший помощник секретаря по предотвращению угроз в Министерстве внутренней безопасности, заметил, что возросший интерес к оружию – "свидетельство того, что многие люди выражают озабоченность в течение последних шести месяцев — стресс, связанный с пандемией, разочарование или гнев по поводу различных усилиях правительства по смягчению последствий и убеждении, что эти усилия ущемляют их личные свободы".

Выборы в США пройдут 3 ноября.