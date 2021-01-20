Американцы в панике отрезают русских от Сети: "Трамп позвонит на домашний номер Путина…"

В генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили о тотальном отключении телефонной связи. Как заявили представители миссии, отключение нескольких десятков линий было одномоментным. Примечательно, что сбой вот уже вторые сутки не могут устранить.

По мнению политолога Рафаэля Ордуханяна, произошедшее - провокация со стороны представителей США.

По его словам, близлежащие заведения не отключены от телефонной связи, подобные проблемы коснулись локально лишь нашей дипмиссии.

"Поэтому это провокация, совершенно целенаправленная. Когда наших дипломатов выгоняли в течение 24 часов из консульств наших, не давали даже вещи собрать, мы тогда это проглотили, Захарова заявила, что за нами не заржавеет, так что-то заржавело. А сейчас это просто наглая выходка, хулиганские, бандитские действия и уже маразм", - жёстко заметил он.

Эксперт полагает, что за всем этим могут стоять демократы, решившие перед инаугурацией на всякий случай подстраховаться.

"Уже старушке Хиллари мерещится, боится, что Дональд Трамп придёт в наше консульство и позвонит по горячей линии на домашний номер Путина и спросит: "Что мне делать, Володя?" - сыронизировал он.

На самом деле объяснить, зачем американцы это делают, с точки зрения здравого смысла сложно.

"Когда человек орёт "уходи из моей песочницы, отдавай мою игрушку", здесь никаких целей нет, русофобия на марше. Это вот то и есть: "Ах, это Россия - никаких телефонов!" Поэтому это не к политологу, а уже к психиатрам и так далее нужно, здесь уже пещерная русофобия", - резюмировал Ордуханян.