Американцы увязли в ближневосточной трясине, но винят Москву • 131 • Аналитика © AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III России следует "убраться с Ближнего Востока", ведь исторически американцы были в регионе главной опорой, уверены в Госдепе. Москва, по мнению Вашингтона, только мешает восстанавливать Ирак, Сирию и Ливию. Есть ли у Белого дома внятная стратегия на Ближнем Востоке и какие у администрации Дональда Трампа претензии к действиям России, разбиралось РИА Новости. Традиционные союзники "Держать русских подальше от Ближнего Востока — это краеугольный камень американской политики. Мы следуем этому принципу последние сорок пять лет. Сейчас Россия играет деструктивную роль в регионе. Мы прямо заявляем, что ей надо оттуда убираться", — заявил помощник госсекретаря Дэвид Шенкер в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне. Рассуждая об исторической значимости США в регионе, чиновник перечислил страны, которые всегда ориентировались на поддержку американцев, а не русских. Он упомянул Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Израиль и Палестину. Больше всего, по словам Шенкера, Вашингтон озабочен арабо-израильским перемирием. Белый дом рассчитывает, что в ближайшее время стороны пойдут на "сделку века". Шенкер напомнил, что Израиль и некоторые монархии Персидского залива поддержали американскую инициативу. Но не упомянул, что палестинские власти узнали о деталях сделки постфактум. Рассказал Шенкер и о помощи Ираку, Йемену, Катару, Саудовской Аравии в борьбе с коронавирусом — этим странам предоставили тесты и медикаменты. © AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino Американские военнослужащие в Сирии "Грубый промах Обамы" Но американцам на Ближнем Востоке мешают Россия и Китай. "Соперничество великих держав провоцирует страны региона делать выбор. США не будут заставлять кого-либо в этом участвовать", — заверил Шенкер. Основные усилия Госдеп направит на разъяснение ближневосточным союзникам, чем чревато сотрудничество с Москвой и Пекином: пусть осознают последствия. К главным успехам американской стратегии чиновник отнес разгром "Исламского государства"* в Сирии и Ираке. Но борьба с различными ячейками ИГ* и "Аль-Каиды"* еще не завершена, и США совместно с союзниками по НАТО продолжат противостоять терроризму. С помощью американцев восстанавливается Ирак, отметил Шенкер. По его словам, Вашингтон быстро наладил контакты с новым иракским премьер-министром Мустафой аль-Каземи, и взаимодействие по проектам развивается. Что касается Сирии, то американцы, по утверждению представителя Госдепа, не уходят от ответственности и готовы оказать поддержку. Но мешают Башар Асад, который удерживает власть в стране, а также Россия. Вину за укрепление позиций Москвы на Ближнем Востоке чиновник возложил на Барака Обаму. "Он приветствовал приход русских в Сирию. Очевидно, полагал, что это затянет их в трясину. Но Россия перевернула ход войны, и Асад остается там до сих пор. Это был грубый промах предыдущей администрации", — подчеркнул Шенкер. © Фото : Минобороны России Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо Американская глупость Следующий пункт обвинений в адрес России — ситуация в Ливии. "Успехи в Сирии воодушевили российские власти", — указал представитель Госдепа. И Москва перешла к активным действиям в бывшей джамахирии. Однако "Россия не играет продуктивной или стабилизирующей роли в урегулировании ливийского конфликта", полагает Шенкер. Сотрудничество Москвы с Ираном тоже не нравится Белому дому. Еще один повод для тревоги — продолжающиеся контакты России с Саудовской Аравией, хотя в марте страны не смогли договориться о цене на нефть. В российском МИД призыв "убраться с Ближнего Востока" назвали "глупостью". "Видимо, он (Шенкер. — Прим. ред.) вообще не понимает, о чем говорит. Это за пределами добра и зла. Уровень профессиональной подготовки опустился очень низко", — ответили в ведомстве. © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и заместитель главы президентского совета, вице-премьер ПНС Ливии Ахмед Майтиг во время встречи Выбраться из трясины "Когда Россия в 2015 году вошла в Сирию, американцы действительно не сильно возражали. Хотели посмотреть, что получится у русских, но были уверены в неминуемости такой же "ближневосточной трясины", — отмечает в разговоре с РИА Новости координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан Мамедов. — Однако на сирийском направлении Москва добилась внушительных результатов. Асад по-прежнему у власти, чего Вашингтон точно не предполагал. Россия рассчитывала сохранить в Сирии ключевые политические институты, и в целом это удалось". Ситуация в этой стране сейчас в центре внимания американцев. И выпады Шенкера в адрес России связаны в том числе и с сирийским направлением, уверен Мамедов. "Конгресс США активно работает над законом о "защите гражданского населения Сирии", известным также как "Цезарь". Этот документ подразумевает экономические санкции против Дамаска. Ни одна компания, включая российские, не захочет инвестировать в сирийскую экономику", — уточняет эксперт. В Москве осознают серьезность ситуации и думают, как действовать дальше. "Первостепенная задача — найти Сирии внешних инвесторов для восстановления экономики. До пандемии ОАЭ выражали готовность помочь. Но коронавирус и падение цен на нефть вызвали кризис в богатых арабских монархиях. Ожидать быстрой поддержки не приходится, однако переговоры надо продолжать", — рассуждает Мамедов. © AP Photo / Sergei Grits Российская военная полиция проезжает мимо города Алхурея на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. 14 августа 2018 "Ни у кого нет внятной стратегии" После свержения в Ливии режима Муаммара Каддафи Россия была одной из немногих стран, стремившихся восстановить нормальную жизнь в стране, говорит РИА Новости ливийский политолог Мустафа Фетоури. Он не согласен с заявлениями Госдепа о "деструктивной роли" Москвы. "Когда в Джамахирии произошел раскол, Россия была занята Сирией. Но ливийцы знали, что рано или поздно Москва вернется и постарается навести хоть какой-то порядок. Процесс затянулся. Связано это не столько с влиянием внешних игроков, сколько с внутренними процессами. Сейчас Россия вместе с Турцией, ЕС и ООН пытается усадить за стол переговоров правительство Фаиза Сараджа и генерала Халифу Хафтара. Задача непростая", — объясняет Фетоури. Греция против Турции: поможет ли Вашингтон Афинам © РИА Новости / Михаил Алаеддин Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракиб в провинции Идлиб Ливийский политолог указывает, что Россия взаимодействует со всеми сторонами конфликта, поэтому может выступить в роли нейтрального арбитра. "У США нет внятной стратегии в Северной Африке. Но американцы часто провоцируют союзников в регионе на конфликт. Очевидно, в Анкаре и Москве это понимают и не допустят такого сценария", — полагает Фетоури. Россия заинтересована в восстановлении основных политических институтов в стране, и ливийцы это видят. Что касается других внешних игроков, то с их конечными целями такой определенности нет. *Террористические организации, запрещенные в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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