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Американцы устроили Байдену "коридор позора": "Убирайся, сонный Джо"
06 октября 2021, 22:10 • 158 • Политика
Жители штата Мичиган встретили кортеж президента США Байдена оскорбительными криками и плакатами в поддержку Трампа.
Визит президента США Джозефа Байдена в штат Мичиган обернулся громким скандалом.
Тысячи жителей штата вышли встречать кортеж президента с плакатами оскорбительного содержания. Надписи на плакатах гласят: "Убирайся, сонный Джо", "Я голосовал за Трампа", "Трамп победил". Люди стояли на обочинах и кричали вслед за лимузином Байдена.
Байден прибыл в Мичиган, чтобы найти поддержку для своего плана по развитию инфраструктуры стоимостью 4,5 триллиона долларов. Этот план вызвал острую критику в экспертном сообществе США. Рядовые американцы опасаются, что план Байдена обернётся падением зарплат и потерей рабочих мест.
Также может увеличиться госдолг США и дефицит бюджета, а ВВП страны упадёт.
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