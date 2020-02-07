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Американцы уничтожили С-400? Вертолёты с воздуха расстреляли технику - в Сети провели аналогию с Россией

07 февраля 2020, 00:24  •  43 • В мире
Американская военная компания Bell Flight выложила мультипликационный ролик. На нём новый разведывательно-ударный вертолёт фирмы наносит удар по колонне военной техники. В Сети заметили подозрительное сходство с российской системой С-400 "Триумф".
В интернете появился ролик о новой технике производства американской компании Bell Flight. Мультипликационное видео опубликовали на официальном канале фирмы на YouTube. Однако на кадрах пользователи заметили интересные особенности, пишет РИА Новости.
По сюжету вертолёт прочёсывает горы, затем опускается ниже к лесу. Машина уничтожает системы противовоздушной обороны, которые визуально очень напоминают российские С-400 "Триумф". В результате "погибают" две пусковые установки и радиолокационная станция. Никаких пояснений к этому ролику пока нет.
Напомним, российские системы С-400 будут поставляться в Индию, Турцию и Китай. Контракт на поставку комплексов С-400 для Турции на 2,5 миллиарда долларов подписан в декабре позапрошлого года. Многие политологи были уверены, что Турция действует так, чтобы лишний раз "показать Штатам зубы" и напугать их. Мол, как только турецко-американские противоречия сгладятся, Эрдоган под почти благовидным предлогом откажется от исполнения контракта с Москвой. Но Турция не демонстрирует ни малейших намерений сдать назад.

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