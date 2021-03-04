Американцы уничтожат С-400? Коротченко передал привет "убийцам"

В Пентагоне презентовали беспилотник, способный прорвать российскую ПВО С-400. "При входе в зону поражения С-400 американский беспилотник будет уничтожен, мгновенно и с вероятностью, близкой к ста процентам", - прокомментировал военный эксперт.

Главный подрядчик Пентагона, компания Lockheed Martin, показала новый беспилотник Speed Racer, который якобы способен прорвать оборону российского С-400. Новинку военных США оценил военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, российская зенитно-ракетная система С-400 гарантированно поражает в зоне своей ответственности весь спектр любых воздушных целей противника. Поэтому все заявления американцев о якобы неуязвимости нового беспилотника носят пропагандистско-хвастливый характер, считает эксперт.

При входе в зону поражения С-400 американский беспилотник будет уничтожен, мгновенно и с вероятностью, близкой к ста процентам,

- сказал Игорь Коротченко в интервью Царьграду.

Он подчеркнул, что главные достоинства С-400 - это многоканальность и способность работать в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия со стороны противника.

Напомним, что именно компания Lockheed Martin стоит за самым дорогим и самым проблемным истребителем в истории США - F-35. Независимая проверка Пентагона выявила сотни недочётов самолёта и признала программу провалившейся.