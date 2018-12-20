Американцы уходят из Сирии назло Москве

Мировые СМИ сообщили сенсационную новость — Дональд Трамп дал приказ выводить американские войска из Сирии. Сначала в своей известной манере президент США снова объявил о своей победе над Исламским государством*, а затем уточнил, что Министерство обороны вовсю занимается поставленной задачей о выводе войск. Можно было бы отнестись к этому, как к очередной шутке, ведь Дональд Трамп славится тем, что дает многочисленные обещания, которые зачастую не выполняются, или же потом все оказывает не совсем так, как он рассказывал. Или же от его подчиненных мы узнаем, что лидер США имел в виду совсем другие вещи. Но тут вдруг его заявление было поддержано словами пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Она заявила, что вывод войск уже начался и это знаменуют новый этап американской кампании в Сирии. Ну, тут уже намерения США кажутся серьезнее.

Хотя, чего только раньше не было. Сколько раз уже Дональд Трамп подводил к тому, что американцы вот-вот покинут арабскую республику, но ни разу так и не вышло. К тому же, совершенно непонятно, как в будущем Вашингтон намеревается поддерживать своих ставленников.

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Речь в первую очередь о курдах, которые без помощи США окажутся в наихудшем положении. Во-первых, курды, несмотря на свою относительную дружелюбность по отношению к Дамаску, все же являются сепаратистами, а значит, врагами сирийских властей. Это значит, что нерешенных вопросов между Сирийской арабской армией и Отрядами народной самообороны еще очень много. Вряд ли Дамаск, даже будучи под сильным давлением, упустит возможность вернуть все территории, сейчас удерживаемые курдами. Да и делать это лучше в самые короткие сроки, ибо Рожава давно уже провозглашена, и чем дольше будет существовать это непризнанное государство в САР, тем у него больше возможностей укрепиться и получить дополнительную мощную поддержку извне. Во-вторых, Отряды народной самообороны и их политические лидеры находятся на грани войны с Турцией.

Анкара уже провела против них две успешные операции, и не так давно заявляла о предстоящем старте третьей. Единственное, что останавливало янычар — это присутствие американцев на восточном берегу Евфрата, то есть там, где находятся земли курдов. Теперь же их руки будут полностью развязаны

В общем, очевидно, что если США уйдут, то в Сирии может начаться все, что угодно. Конечно, в Вашингтоне прекрасно осознают свою значимость, возможно, именно поэтому и допускаются такие вот высказывания — Штаты проверяют, как отреагирует мир на их решение.

Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что на протяжении прошлого года представители США неоднократно поднимали этот вопрос в ходе общения с российскими коллегами. Но в последние дни не то, что не было подобных заявлений, дипломатической активности вообще не наблюдалось. Хотя всем очевидно, что перед уходом из Сирии Штатам придется провести многочисленные переговоры со многими сторонами, в том числе с РФ.

При этом ранее для продвижения этого проекта американцы выдвигали кое-какие требования к Дамаску и России. Были запросы на предоставление различной информации о гражданах Сирии и России, например, а тут пока даже никаких предложений не поступало.

Так, что насчет того, что Трамп уже отдал приказ, и он выполняется — нет никаких гарантий. Но, конечно же, российские специалисты не пропустили это мимо ушей. План на случай ухода США разрабатывался уже давно.

Очевидно, что уход американцев может привести к резкому разрастанию нестабильности на севере и востоке САР. В этой связи роль основных гарантов относительного мира перейдет туркам, ну а на РФ ляжет бремя дополнительных забот. Именно России придется ввязываться в курдско-турецкий конфликт и стараться не допустить его перехода в горячую фазу. В противном случае, есть риски большой войны на восточному берегу. К тому же эта турецкая кампания в перспективе подогреет гражданскую, ибо, скорее, всего Анкара отдаст отвоеванные у курдов территории вооруженной оппозиции, а именно Сирийской свободной армии и ее союзникам по так называемому «Фронту освобождения».

Осознавая, какие трудности могут возникнуть у всех в связи с выводом американских войск, Вашингтон, возможно, пытается манипулировать сторонами конфликта. Он демонстрирует им, что его роль ключевая. Но по факту у России сейчас есть потенциал в короткие сроки стабилизировать САР. Тем не менее, наш источник признает, что даже для Москвы резкий уход американцев стал бы неожиданностью, причем не самой приятной, потому как в ближайшей перспективе при таком раскладе проблем не удастся избежать.

Новости Сирии: Российский МИД прокомментировал решение США вывести войска из Сирии

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.